老店恢復內用 饕客來報到

經歷了防控新冠肺炎疫情期間的堂食（店內用餐）階段性暫停，近日上海豫園商城內多個美食地標正逐步被「喚醒」。曾經接待過多國貴賓的上海著名餐飲老字號—綠波廊3日起恢復堂食。

新華社報導，綠波廊位於豫園商城內，是九曲橋畔的一棟仿明清風格建築，是上海美食地標之一，以海派菜肴、酥點等著稱。它與毗鄰的九曲橋、湖心亭、豫園老街等地，是上海重要旅遊景點。

恢復堂食第一天，綠波廊午市的座位十分寬鬆，客人分散落座，服務員戴著口罩上前點單，不多久菜肴上齊，每一道都提供專用公筷，倡導分食。

家住浦東的上海市民王女士是當天首位進店點餐的客人，點了桂花拉糕等綠波廊知名小點心。她說：「來得早不如來得巧。春節到現在，在家憋悶壞了，今天到了這裡就嘗到熱氣騰騰的老字號點心，運氣好！」

在另一桌，家住豫園商城附近的殷老伯點了醉蟹和乾煸四季豆等，自斟自飲，自得其樂。他感慨，餐廳復工衛生防疫措施做得好，大家放心。

復工後，綠波廊的招牌菜和點心都正常供應，比如「江南三蝦獅子頭」「松鼠鱖魚」「夫人套點」「葫蘆酥」「眉毛酥」等。

綠波廊聯席總經理陸亞明表示，從閉店到復工，餐廳一直密切關注全體員工的健康安全，採取了信息登記、進店測量體溫、全店定時清潔消毒等全套防疫措施。他說：「有了員工的健康，才能確保逐步復工，為廣大顧客提供更舒心的服務。」

繼綠波廊率先恢復堂食，其「鄰居」寧波湯糰店、南翔饅頭店、上海老飯店、春風松月樓等也正在積極籌備恢復堂食。這些滬上美食老字號預計近期將陸續與中外饕客「重逢在春天」。