陸官方：防護服生產已滿足需求

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍4日在北京表示，目前，防護服的生產供應已經由十分緊缺轉為能够滿足需求。

中新社報導，曹學軍昨在大陸國務院聯防聯控機制記者會上，作上述表示。曹學軍說，一個多月以來，物資保障組加強統籌協調，採取有力措施，通過動員企業復工復產，支持企業技改擴產擴能，加強人員、物資、運輸的保障協調，防護服的產能和產量得到了快速的增長。

「目前，防護服的生產供應已經由十分緊缺轉為能够滿足需求。每日我們協調保障湖北地區防護服的數量達25萬件，已連續十幾天超出湖北地區的需求。雖然現在全國現有確診的病例數量在下降，但是疫情防控仍處於吃勁的階段，防護服的生產供應仍不能放鬆。」

曹學軍說，下一步，在充分保障湖北地區需求的同時，要兼顧中國大陸其他地區的防控需要，同時也引導企業注重疫情形勢的變化，增強生產柔性，確保產品質量按需組織生產，提升有效供給能力。

「目前疫情在全球多個國家出現，部分地區疫情在加劇，防護物資也出現了緊缺的情況。中國是防護服生產的大國，我們也鼓勵國內防護服的生產企業積極對接國外需求，按相應標準規範生產出口，為全球共同抗擊疫情作出貢獻。」曹學軍說。

大陸國家衛生健康委員會規劃司司長毛群安表示，在這次疫情防控的過程中，大陸各級政府採購、徵調，社會捐贈了大量的醫療設備，目前均集中用於湖北和武漢的定點醫療機構。疫情過後，為了做好相關醫療設備的合理使用，大陸國家衛生健康委正在會同大陸國家發改委以及湖北省，研究制訂疫情後醫療設備處置的方案，加強疫情應急醫療設備的統籌管理和科學調配。

疫情 北京

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