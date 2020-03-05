防疫健康碼 足跡查得到

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑昨日在北京表示，大數據已經成為抗擊新冠肺炎疫情的一個極為有力的技術手段，大陸工信部將切實加強監管，防範數據洩露、濫用等違規行為。

中新社報導，大陸國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，介紹做好疫情防控重要醫療救治設備促產保供工作情況。羅俊傑在會上介紹稱，自疫情發生以來，大陸電信企業以及科技企業充分利用數據資源，緊急建立了疫情大數據的分析模型，聚焦重點區域、重點時間結點來分析預測確診、疑似患者以及密切接觸人員等重點人群的流動情況。

他指出，基礎電信企業為全中國大陸手機用戶免費提供本人到訪地短信的查詢服務，經用戶授權可以查詢近15日和30日內到訪省市的信息。阿里、騰訊等科技企業也及時開發了一些小程序，推出疫情防控的「健康碼」。這些服務都為復工復產提供了方便快捷的「通行證」。

「我們也鼓勵各省加強自身的防控，省際間互信互利，為廣大復工復產的群眾提供便利。」羅俊傑說。與此同時，他強調，作為監管部門，在數據分析使用的過程中，大陸工信部將依據個人信息保護的有關法律法規，嚴格落實數據安全和個人信息保護的有關措施，加強監管，防範數據的洩露、數據的濫用等違規行為。

疫情 新冠肺炎 患者

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