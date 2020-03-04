聽新聞
test
0:00 / 0:00
山東監獄集體感染新冠肺炎 從武漢自駕返山東人員傳染
大陸山東任城監獄爆發集體感染新冠肺炎，中共中央政法委今天公布調查報告。報告指出，感染事件是由於有人員在武漢封城前從武漢自駕車到達山東，再傳染給監獄人員造成集體感染。
據澎湃新聞報導，經專業調查，任城監獄疫情事件是由1月21日從武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄員警、職工，進而造成部分員警和罪犯感染。
調查組認為，任城監獄原領導班子沒有把中共中央總書記習近平重要指示和決策部署落實到行動上，官僚主義、形式主義嚴重，對監獄防控工作特殊性、複雜性、敏感性認識不足，思想麻痺、管理鬆懈，致使員警職工帶病入監、疫情迅速擴散。山東省司法廳、監獄管理局作為上級主管部門，對任城監獄疫情防控工作督促指導不力，失察失職。
全案現有司法廳長至監獄員警共16人被例案查處，其中包含事後已被免職的前山東省司法廳長解維俊、前山東省監獄管理局副局長王文杰、前監獄管理局黨委副書記兼政委姜運華、前任城監獄長劉葆善，以及監獄警長、幹警等11人，被指「涉嫌嚴重違紀違法」，遭立案審查調查。
另有3名司法人員、1名監獄職員及另1人，分別被指「涉嫌玩忽職守」及「涉嫌妨害傳染病防治」，被立案偵查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言