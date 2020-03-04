陸AI防疫層面廣 引個資外洩疑慮

中國利用大數據和AI等新科技來對抗疫情，卻也引發侵害隱私的疑慮！中國從快遞、消毒、診斷、偵測體溫和監控民眾，都可以見到新科技的運用，譬如以大數據辨認潛在感染者的手機APP「健康碼」，可告知民眾是否應該隔離。然而，政府對人民個資的使用完全無法監督，專家認為，政府應在使用過後全數刪除。

AI診斷準確率達96%

根據《BBC》報導，目前有多家中國企業藉由自動化科技防疫，涵蓋快遞、消毒到執行基本的診斷功能等層面。譬如深圳的普渡科技生產的送餐機器人，已在超過40間醫院服務；科比特航空則是利用無人機運送醫學樣本，或以搭載其上的紅外線熱像儀偵測體溫。

《TNW》指出，人類平均要花15分鐘瀏覽300多張X光片，才能夠判斷患者是否罹患新冠肺炎。而阿里巴巴2日宣稱，他們開發出一套AI診斷系統從患者的胸腔X光辨識新冠肺炎，準確率高達96%，而且只需20秒，目前已有超過100間醫療機構採用這套AI。

監控隔離者不亂跑

此外，中國除了利用既有的臉部辨識監視系統，來確保隔離者不亂跑，也升級攝影機以偵測民眾是否發燒或戴口罩。在成都還出現可偵測體溫（距離達5公尺）的「智能頭盔」，以供防疫人員使用。

以大數據辨認潛在感染者的手機APP「健康碼」，可顯示出綠黃紅3種顏色，以告知民眾是否應該隔離。但根據《紐約時報》對軟體代碼的分析，這個系統似乎與警方共享信息，恐成為新的自動化社會控制方式，即使疫情消退後可能還會持續存在。

引發隱私疑慮

「在大數據和網路的時代，每個人的行動都清楚可見。」中國國家衛生健康委員會顧問李蘭娟強調，應該善用這些新科技以找出並控制傳染源。然而，這些科技也引發侵害隱私的擔憂，政府對人民個資的使用幾乎是不透明的，《南華早報》也有消息指出民眾的健康資訊遭外洩至網路上。

《半島電視台》報導，專攻隱私權的律師邱寶昌認為，為了控制疫情而收集個資應遵循「最小化原則」，確保資料無外洩之虞，並在使用過後全數刪除。

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