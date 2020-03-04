援鄂有功被提拔 江蘇市委書記升副省長

江蘇省第13屆人大常委會3日舉行第15次會議，會上決定任免名單，任命前往湖北黃石支援的惠建林為江蘇副省長。分析指出，惠建林也是此次疫情防控中，中國首位晉升副部級的官員。

新京報旗下微信公眾號「政事兒」報導，惠建林出生於1964年2月，南京大學中文系中文專業學習，2011年任常熟市委書記、常熟經濟技術開發區黨工委書記，2015年6月獲「全國優秀縣委書記」稱號。2016年，他調任淮安市長，2017年3月起，任鎮江市委書記。

2月17日報導顯示，江蘇省支援湖北疫情防控前方指揮部成立指揮部設在黃石市，惠建林已任江蘇省政府黨組成員、省政府疫情防控工作領導小組副組長，同時擔任江蘇省支援湖北疫情防控工作領導小組副組長和江蘇省支援湖北疫情防控前方指揮部總指揮。

2月18日，惠建林卸任鎮江市委書記，當日即奔赴黃石開展工作。

報導指出，惠建林也是此次疫情防控中全國首位晉升副部級的官員。此前，有多名防疫一線幹部晉升廳級。

例如，因講解天津市寶坻區百貨大樓聚集性疫情而意外走紅、被網友稱為「天津福爾摩斯」的天津市疾病預防控制中心傳染病預防控制室主任張穎，在2月底已升任天津市疾控中心副主任。山西支援湖北醫療隊隊長張曉清則擬任山西省衛健委黨組副書記，明確為正廳長級。