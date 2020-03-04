人太多 太原景區急關後重開

中國大陸多地景區正陸續開放。相比於大多數景區冷清的現狀，山西省會太原的食品街景區2月29日卻門庭若市，一度登上微博熱搜榜。然而，開放當天幾小時後即被緊急關停。不過3月2日又再度開放。

中新社報導，2月29日，太原食品街景區甫一恢復營業，客流量即爆滿。話題「太原步行街開業遊客爆滿」登上微博熱搜，閱讀量一度破億。遊客眾多一度導致街道擁堵，遊客紛紛摘下口罩，當街飲食。與此同時，許多網民提出質疑：注意不要功虧一簣！2月29日晚，太原市食品街管理公司緊急發佈通知要求暫停營業。

「請戴好口罩、測量體溫、出示健康碼」。2日，山西太原食品街入口處，遊客正有序排隊等待進入，被關停的太原食品街景區有序開放。

「沒想到首日客流量那麼大」。關於為何關停後再次開放，食品街管理公司工作人員回應稱，在發佈要求暫停營業的通知之後，該公司按照相關部門要求進行整改，改為逐步開放，有序開業。為盡可能避免遊客近距離接觸、控制景區客流量，該工作人員表示，將加派人員在街區進行巡邏，並嚴格要求商戶按照規定時間營業，做好疫情防控工作。

除太原食品街外，山西多地景區也於3月1日開放。雲岡石窟景區迎來遊客130人，介休綿山風景區當日共接待遊客105人，晉中張壁古堡全天接待遊客294人，晉城皇城相府共接待遊客93人，未出現遊客暴漲現象。

疫情當前，中國多地景區相繼對外開放，四川廣元劍門關、貴州黃果樹瀑布均未日破百人。面對尚未完全控制的疫情，只有絲毫不鬆懈地提高防控措施，才能避免這場戰疫功虧一簣。