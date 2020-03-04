網格化管理 防交叉感染

最大程度降低交叉感染；精準識別返崗工人……為順利復產復工，中國西部的一些企業創新抗「疫」方式，確保正常生產、建設和供應。

新華社報導，為擴大產能儲備人力，西安比亞迪手機組裝板塊近期緊急大量招工，每天新招聘員工200多人。「2月10日復工以來，西安比亞迪已有2萬多名員工到崗。」比亞迪西安地區總經理劉振宇說。

為將交叉感染風險降到最低，比亞迪在全園實行封閉管理，從生產到生活，推行網格化管理，縮小員工活動範圍。

在西安比亞迪第二廠區，汽車總裝生產線被「彩條布」隔成一個個「小網格」。在約500米長的內飾裝配線上，76個工位被隔成了7個「網格」。所有員工需掃碼登記，進入各自的「網格」和工位。一道道「彩條屏障」上被切割出一米多寬的「門」，保障網格間物資運輸通暢。

隨著疫情防控進入新階段，中國西部各地復工復產步伐不斷加快。截至2月底，西安市1577戶規模以上工業企業，已經全部復工，復工人數21.9萬餘人。蘭州高新區36家規上工業企業已全部復工，復工人員1萬餘人。

2021年中國第十四屆全運會主場館西安奧體中心及配套項目，位於西安國際港務區。腳踩「消殺墊」，頭淋「消殺噴霧」，穿過10米長的「消殺噴淋通道」，再經過兩次測溫，才能進入奧體中心配套項目—下穿灞河隧道項目施工現場。

近日，奧體中心和20多個配套項目的返崗人數已從2月1日的1800多人增加到3000多人。為精準區分和管理工人，工地用不同顏色的袖標來區分留守人員、返崗安全人員和返崗留觀人員。

紫色為主，配有紅、黃、綠三色底邊，袖標上印著本人照片及身份信息。「46名留守工人佩戴紅底袖標，第一批返崗的96名工人，經過14天留觀且通過核酸檢測佩戴黃底袖標，近期返崗且剛解除觀察的佩戴綠底袖標。」下穿灞河隧道項目經理安三虔說。

在各地復工復產政策的保障下，中國企業正在探索著獨有的抗「疫」方式，為復工復產構築「安全屏障」。