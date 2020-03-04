東莞台商學校 線上授課
受新冠肺炎疫情的影響，大陸第一所台商子弟學校—東莞台商子弟學校2日起通過網上教育的方式為台商子女進行新學期的授課。 中新社報導，東莞台商子弟學校是在大陸設立的第一所台商子弟學校，其創立於2000年，至今已有20年辦學歷史，解決了眾多台商子女的教育難題，幫助台商家庭得以團圓。
今年由於新冠肺炎疫情的影響，該校新學期開學推遲，許多學生仍然留在台灣沒有返回大陸。為保障台商子女新學期課程教育進度，該校在做好防疫的同時，決定開展網上教育。
東莞台商子弟學校董事長葉宏燈表示，現在學生和家長都盼望著能快點開學能回到學校，學校在考慮了學生們的健康和學習進度兼顧，所以他們決定3月2日開始網上教育，學校老師也準備當直播網紅，進行新學期課程進度的網上教育，由家長為孩子準備好學習的電視或是電腦，進行網上教學。 葉宏燈表示，對於因為疫情而轉學或是附讀的學生，他們也會簡化相關程序，讓他們可以順利到新學校就學；這些措施都是希望最大程度幫助家長和學生。該校的網上教育也得到學生和家長的積極配合。該校李姓學生的母親還為學校捐贈了30箱84消毒水，幫助學校做好防疫工作。
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