中國國家發改委2日發布消息稱，為推動口罩企業復工達產，引導支持企業擴能、增產、轉產，中國口罩日產能、產量連續快速增長，雙雙突破1億片。

國家發改委說，據調度，2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億片，日產量達到1.16億片，分別是2月1日的5.2倍、12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。

其中，醫用N95口罩日產能產量分別達到196萬片、166萬片，有效解決了一線醫護人員的防護需要。

在總產量持續提升的同時，更多的口罩生產能力也在形成。中國兵器裝備集團（以下簡稱，兵裝集團）2日表示，國家發改委調撥的首條摺叠式口罩生產線3月1日已調試成功，日產量將逐步達到5萬片；第2條生產線設備當晚也運抵湖北華強開始進行設備調試，預計3月10日兩條生產線口罩日產量將達到10萬片。

與此同時，兵裝集團通過國務院國資委協調的多台平面口罩機將於3月至5月陸續運抵湖北華強。預計5月底前，湖北華強將形成日產100萬片N95防護口罩和30萬片平面口罩生產能力。

在口罩生產能力持續提升的同時，製造口罩核心原材料熔噴布的生產能力也在持續提升。中國石化新聞辦2日發布消息稱，中國石化儀徵化纖4000噸丙綸熔噴非織造布項目可行性報告正式完成，項目預計將於4月中旬陸續建成，屆時熔噴布日產量可達12噸，可用來加工1200萬片醫用平面口罩。

該項目共建設8條熔噴布生產線，產能合計每年4000噸，投產後每天可生產8噸N95熔噴布，或醫用平面口罩原料12噸，這些原料可生產240萬片N95口罩，或醫用平面口罩1200萬片。