非洲豬瘟再起 湖北神農架林區7頭野豬死亡

之前網路上曾流傳一張照片，在武漢江漢方艙醫院的病床上，有位男子一面休養，一面讀著厚厚的書。他被網友大讚，「是一股清流、定海神針」，於是被稱為「清流哥」。經過20多天的治療，「清流哥」2月28日已出艙，而他的高學歷也人起底，原來是一名在美國教書的博士後研究員。

2020-03-03 14:02