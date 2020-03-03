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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

非洲豬瘟再起 湖北神農架林區7頭野豬死亡

中央社 / 北京3日電

中國農業農村部新聞辦公室傍晚發布消息，湖北省神農架林區發生野豬感染非洲豬瘟疫情，共有7頭野豬死亡。這是2019年12月底以來，中國再次發布非洲豬瘟疫情。

據農業農村部官網，3日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經湖北省動物疫病預防控制中心確診，神農架林區陽日鎮、松柏鎮發生野豬非洲豬瘟疫情，共發現死亡野豬7頭。

疫情發生後，當地已開展疫情處置和流行病學調查工作，按照要求啟動應急回應機制，對病死野豬進行無害化處理、消毒等處置措施，加強對當地野豬巡查，嚴格限制附近家豬放養，對週邊所有生豬養殖戶進行清查和全面消毒，並執行疫情評估等相關工作。

疫情 非洲豬瘟

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