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黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

公車上女子摘下口罩 嚇跑全車乘客

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

中國新冠肺炎疫情尚未解除警報，民間防疫亂象卻頻傳。在河南，一名女子2日搭乘公交，不僅不願實名掃碼，還故意多次摘下口罩試圖威脅公交司機，嚇壞全車乘客。在雲南，則有一名男子，因不服防疫卡點規範、刺死兩名防控人員，近日被判死刑。

梨視頻報導，河南省鄭州市中原區林山寨街道伊河路社區巡防隊員井建國表示，目前為了大家健康安全，搭乘公交都避免用現金，都是實名掃碼。一名女子上車後不願實名掃（健康）碼，公交司機一直勸說，但女子就是不願意掃碼，還故意摘下口罩，當時車上七、八個乘客都因為害怕陸續下車。

隨後，民警到場處理，又苦勸這名女乘客20多分鐘，女子仍無動於衷，還是不下車。

最後，經協商，民警請公交司機繼續開行，看這名女子到後面的站會不會下車。公交司機只好載著這名女子一人前行，還有警察開道。

相關視頻在網上流傳後，引起批評聲浪，多數聲音痛斥，「浪費公共資源」、「無理還能享受包車服務？」

更有聲音不滿，「這證明了只要不守規矩，耍賴不要臉 最後就能得償所願」，另有質疑表示，「什麼叫協商無果只能載著她一人前行？？？這麼慣著她？以後會有更多無腦者效仿。」

刺死防控員 滇男判死

另據北京晚報報導，法院審理查明，雲南男子馬建國2月6日駕駛小型麵包車載人行至紅河縣石頭寨鄉某疫情防控卡點時，同行村民馬克龍（另案處理）下車搬除路障，並不服從卡點工作人員的管理。在過程中，馬建國因不滿卡點工作人員拍攝取證行為，遂用隨身攜帶的折疊刀刺死兩名工作人員。

雲南省紅河哈尼族彝族自治州中級人民法院1日以故意殺人罪判處馬建國死刑。

北京 疫情

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