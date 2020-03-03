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抗疫不忘效忠！中國醫護火線入黨 鍾南山領誓

中央社 / 台北3日電

武漢肺炎疫情蔓延之際，中國官媒新華社、中新網今天報導，兩名抗疫的醫護「火線入黨」，並由領銜對抗疫情的中國工程院院士鍾南山領誓。

報導說，廣州醫科大學附屬第一醫院昨天與廣東省馳援武漢醫療隊遠端視訊連線，舉行戰「疫」一線火線發展黨員入黨宣誓儀式，並由鐘南山領誓，歡迎重症醫學科副主任醫師徐永昊，以及馳援武漢漢口醫院的內分泌科護士李穎賢加入中國共產黨

報導指出，去年6月，徐永昊赴西藏林芝人民醫院開展為期一年的醫療幫扶，並於12月遞交入黨申請，因廣東疫情加劇，他回到廣州投入疫情防控。

1990年後出生的李穎賢則是在今年1月24日除夕夜前往湖北武漢漢口醫院支援時，決志辦理入黨申請。

鍾南山勉勵他們：「我們相信一定會更快解除疫情，使得我們的生活重回正軌。」

同樣是表達挺黨抗疫，徐永昊與李穎賢入黨之前，網路也曾流傳一段武漢方艙醫院裡的醫護，對著病患高唱「沒有共產黨就沒有新中國」的影音。

不過撰寫武漢封城日記的當地作家方方曾批評此舉。她說：「什麼時候公務員們前去工作不舉旗幟不再合影留念，什麼時候領導視察沒人唱歌感恩，也沒人做戲表演，人們，你們才算懂得了基本常識，才算知道了什麼叫作務實。不然，百姓的苦難還有個完嗎？」

疫情 鍾南山 共產黨

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