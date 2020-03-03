吉利計畫年內發射兩顆低軌衛星 意在自動駕駛

繼2月與富豪發布合併重組公告、「劃時代」車型吉利ICON發布之後，吉利控股集團3日宣布，將在2020年發射兩顆低軌衛星。

此外，吉利衛星專案3日在浙江台州開工，未來規劃建設衛星研發中心、零部件智造中心、測控中心、雲計算大數據平台等設施。

界面新聞報導，低地軌道高度處於地球表面上空200至2000公里。吉利控股集團指出，首發雙星的高度在發射時會一併公佈。

按照規劃，衛星研發中心等平台設施，將借鑑汽車行業的總裝工藝，打造模組化、柔性化、智慧化製造工廠，可以靈活滿足不同型號規格的衛星總裝與測試。

吉利作為一家造車企業，要研發並發射衛星並非一時的心血來潮，早在2018年就開始了針對「天地一體化出行生態」佈局，並於當年戰略投資了一家航太科技公司——浙江時空道宇科技有限公司（簡稱「時空道宇」），成為了首家自主研發低軌衛星的汽車企業。

目前由時空道宇自主設計完成的首發兩顆低軌衛星，已透過各項鑒定試驗與測試，預計將於2020年內完成發射，完成全球首個低軌導航增強衛星系統的商用驗證，此商用系統的空間段、地面段、應用段所有技術全自主可控。

因此，吉利布局未來大出行版圖也更為清晰，透過衛星通信網路、衛星數據應用、高精時空服務等領域，逐步實現向未來出行科技集團轉型。