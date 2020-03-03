「海上明珠」珍寶海鮮舫蜚聲國際 英女王、阿湯哥曾是座上客

珍寶海鮮舫不僅是代表香港旅遊業的一顆海上明珠，更是蜚聲國際的旅遊景點，累計到訪賓客人數超過3000萬人，曾接待過各國政要、商界翹楚、影星名人，包括英國女王伊莉莎白二世、影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、周潤發和鞏俐等。

文匯報報導，海鮮舫位於香港仔避風塘，長76米、闊22米、高28米，樓高3層，面積達4萬5000平方呎，可容納超過2300名賓客，因此有「世界上最大的海上食府」之稱。海鮮舫最初建於1950年，由水上人開設，經過多次易手， 在1970年由商人王老吉集資籌建更大的珍寶海鮮舫，但不幸在1971年開業前發生四級大火，整艘船嚴重焚毀，更造成34死42傷。

由於王老吉無力重新投資，「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤1972年買下珍寶海鮮舫的業權，經過4年時間和耗資3000多萬港元，珍寶海鮮舫於1976年建成及開業。

報導稱，2002年新濠國際加入，翌年進行翻新工程，珍寶王國成為香港其中一個重要地標，為旅客提供高級餐飲服務，集飲食、消閒及文化於一身的海上主題公園。