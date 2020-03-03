上海首例防疫物資詐騙案宣判：被告獲刑6年6個月

謊稱可包機運口罩，實則詐騙錢財。3月3日，上海市首例防疫物資詐騙案在上海市閔行區人民法院宣判，被告人顏某犯詐騙罪，判處有期徒刑6年6個月，並處罰金5萬元（人民幣，下同），犯罪所得予以追繳。

據澎湃新聞報導，上海市閔行區人民檢察院指控：2020年1月下旬，被害人魯某透過微信朋友圈發布求購一批防疫口罩進行募捐。被告人顏某偽裝成歸國富豪身分，透過微信聯繫魯某，謊稱其在美國有大量3M品牌N95型號口罩貨源，並可包機運輸回大陸，從而騙取魯某信任。後雙方約定被告人顏某以人民幣166萬餘元的價格，銷售2700箱（每箱40個）3M品牌N95型號口罩給被害人魯某。

1月29日至2月1日，魯某陸續向顏某支付了人民幣16萬元，同時在顏某的要求下購買一部Iphone11 Pro Max手機（價值人民幣12699元）一併作為定金。

2月3日，顏某謊稱，該批口罩已到達北京市大興國際機場，向魯某索要尾款人民幣140餘萬元。魯某請求顏某告知運輸航班號並表示見貨後支付尾款，顏某拒不提供航班號。至此，魯某發現上當受騙遂至公安機關報案。

此次案件通過全程在線庭審的方式開庭。

最後，法庭當庭宣判，對被告人顏某被判處有期徒刑六年六個月，並處罰金人民幣5萬元。