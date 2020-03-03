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香港女子查詢貨品突拉開口罩 連番向店員吐口水
新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，飛沫成為最強傳播途徑之一，人人喊怕。不過近日一則閉路電視影片在網絡瘋傳，只見上水一名女子在商店內故意拉開口罩，連番向職員吐口水，嚇得對方立即閃避。
近日一條位於上水的商店閉路電視影片在facebook群組流傳，從片段可見，事發於上周五（2月28日）晚上8時許，一名身穿粉紅色上衣、戴口罩的長髮女子在貨架前停留，並向職員查詢貨品問題。當職員上前協助，並彎下身介紹產品時，女子突然望向閉路電視鏡頭及拉下口罩，向職員方向吐口水，到第二次時職員發現隨即閃避。
短片引起熱議，網民紛紛批評片中女子無公德心，質疑她吐口水目的，「他是否有病想傳給人?」、「吐口水仲賤過扯人口罩喎」，又指她故意望向閉路電視鏡頭，「她看著 CCTV 做，是否博出鏡？」，有網民則擔心她會四處「播毒」，唯有「自己小心啲，勤洗手」。
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文章授權轉載自《香港01》
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