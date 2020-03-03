快訊

返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

趁亂犯案 香港3小時3便利店遇劫 1金行遭竊

世界日報 / 香港新聞組╱香港3日電

新冠肺炎肆虐香港，市民人心惶惶，歹徒趁亂犯案，疫境雪上加霜，最新數字顯示暴力事件增加令去年罪案急升9.2%；屯門及元朗昨凌晨的三小時內，分別發生三宗打劫便利店案件，被賊人共劫走逾一萬元現金；而銅鑼灣一間珠寶金行，昨日早上遭竊匪潛入大肆搜掠，警方接獲金行防盜警鐘大鳴，警員趕至時竊匪已逃之夭夭，經金行負責人點算後，損失數十萬元的金飾。

大公報報導，昨凌晨二時許，屯門新墟景峰徑一間7-11便利店，突然有兩名暴徒裝賊人戴口罩闖進，其中一名賊人以利刀指嚇28歲姓蘇男職員，聲稱打劫，兩賊劫去收銀機內約1500元現金，得手後奪門逃去無蹤，警方列作行劫。

約一小時後，元朗卻亭街一間OK便利店，亦遭兩名賊人持刀行劫，賊人走至便利店櫃，以刀指嚇職員聲稱打劫，惟職員不為所動，兩賊不敢逗留，匆匆逃去，便利店並無損失。

至昨凌晨4時47分，元朗青山公路239-247A號一間便利店，三名男子衝入便利店，其中一賊持牛肉刀指嚇姓莫（18歲）男職員，劫去收銀機內約一萬元現金，得手後逃去無蹤，由於三宗劫案相似，警方不排除為同一賊匪所為。

另外，據報導，銅鑼灣軒尼詩道456號一間珠寶金行，昨日早上遭竊匪潛入大肆搜掠，其間防盜警鐘響起，警員接報到場，經調查後，相信竊匪撬毀金行後門門鎖進入爆竊，負責人經點算後，損失數十萬元的金飾，警方正翻看「天眼」片段追緝在逃竊匪歸案。

另據中央社報導，香港警務處處長鄧炳強昨天表示，去年下半年的反修例（反送中）運動令香港全年罪案率上升9.2%。他說，近來警方多次檢獲爆炸品及步槍等，提醒港人慎防本土恐怖主義。

香港 珠寶 新冠肺炎

延伸閱讀

新冠肺炎疫情蔓延 香港確診病例破百

港六合彩停牌 台組頭絕處求存

電影《食神》拍攝地恐成絕景？香港海上皇宮「珍寶海鮮舫」黯然停業

血清有抗體 分泌物無毒 香港兩名「公主客」不藥自癒？

相關新聞

躺方艙讀書暴紅 美博士後「清流哥」出院了

之前網路上曾流傳一張照片，在武漢江漢方艙醫院的病床上，有位男子一面休養，一面讀著厚厚的書。他被網友大讚，「是一股清流、定海神針」，於是被稱為「清流哥」。經過20多天的治療，「清流哥」2月28日已出艙，而他的高學歷也人起底，原來是一名在美國教書的博士後研究員。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

趁亂犯案 香港3小時3便利店遇劫 1金行遭竊

新冠肺炎肆虐香港，市民人心惶惶，歹徒趁亂犯案，疫境雪上加霜

吉利計畫年內發射兩顆低軌衛星 意在自動駕駛

繼2月與富豪發布合併重組公告、「劃時代」車型吉利ICON發布之後，吉利控股集團3日宣布，將在2020年發射兩顆低軌衛星。

上海首例防疫物資詐騙案宣判：被告獲刑6年6個月

謊稱可包機運口罩，實則詐騙錢財。3月3日，上海市首例防疫物資詐騙案在上海市閔行區人民法院宣判，被告人顏某犯詐騙罪，判處有...

香港女子查詢貨品突拉開口罩 連番向店員吐口水

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，飛沫成為最強傳播途徑之一，人人喊怕。不過近日一則閉路電視影片在網絡瘋傳，只見上水一名女子在商店內故意拉開口罩，連番向職員吐口水，嚇得對方立即閃避。

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

沙漠蝗蟲正在襲擊東非，還一路蔓延至亞洲國。超過4000億隻沙漠蝗正在印度肆虐，還可能入侵中國大陸。別再相信「十萬鴨軍團」援助巴基斯坦滅蝗的「假新聞」了，大陸官方對抗蝗蟲的方法，日前正式曝光。

宜賓早茶節 不出門也能參加

四川省宜賓市被譽為「中國早茶之鄉」，日前迎來了一年一度的早茶節。不同於往年人頭攢動的熱鬧景象，今年早茶節啟動儀式現場的人並不多，顯得有些冷清。

台港澳研究生 下月招考延後

中國大陸教育部日前宣布推遲2020年面向港澳台地區的研究生招生考試，具體時間另行通知。

蒙內鐵路 本地化率近8成

「蒙內鐵路」連接東非第一大港口蒙巴薩和內羅比，全長約480公里，是肯亞獨立以來建設的首條鐵路，是一條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路。如今，這條鐵路正成為技術轉移的「神經中樞」。

抗疫主力軍 深圳企業產口罩逾1.5億個

新冠肺炎疫情發生後，大陸許多企業投入防護用品的生產。其中深圳穩健醫療用品公司截至2月20日，該公司累計生產口罩突破1.5億個、防護服55萬件。

女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

湖北省武漢女子監獄黃姓女釋囚，日前突破封城返回北京後確診新冠肺炎，引起關注。今天，聯合調查組公布調查結果，認為「黃登英事...

熱門新聞

沙漠蝗或從滇藏疆入侵中國 大陸林草局發緊急防控通知

鴻海深圳廠復工 自製口罩生產線首曝光

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

大陸口罩日產量 突破1億片

女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

湖北女囚獲釋返京確診 4人丟官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。