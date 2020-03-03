趁亂犯案 香港3小時3便利店遇劫 1金行遭竊

新冠肺炎肆虐香港，市民人心惶惶，歹徒趁亂犯案，疫境雪上加霜，最新數字顯示暴力事件增加令去年罪案急升9.2%；屯門及元朗昨凌晨的三小時內，分別發生三宗打劫便利店案件，被賊人共劫走逾一萬元現金；而銅鑼灣一間珠寶金行，昨日早上遭竊匪潛入大肆搜掠，警方接獲金行防盜警鐘大鳴，警員趕至時竊匪已逃之夭夭，經金行負責人點算後，損失數十萬元的金飾。

大公報報導，昨凌晨二時許，屯門新墟景峰徑一間7-11便利店，突然有兩名暴徒裝賊人戴口罩闖進，其中一名賊人以利刀指嚇28歲姓蘇男職員，聲稱打劫，兩賊劫去收銀機內約1500元現金，得手後奪門逃去無蹤，警方列作行劫。

約一小時後，元朗卻亭街一間OK便利店，亦遭兩名賊人持刀行劫，賊人走至便利店櫃，以刀指嚇職員聲稱打劫，惟職員不為所動，兩賊不敢逗留，匆匆逃去，便利店並無損失。

至昨凌晨4時47分，元朗青山公路239-247A號一間便利店，三名男子衝入便利店，其中一賊持牛肉刀指嚇姓莫（18歲）男職員，劫去收銀機內約一萬元現金，得手後逃去無蹤，由於三宗劫案相似，警方不排除為同一賊匪所為。

另外，據報導，銅鑼灣軒尼詩道456號一間珠寶金行，昨日早上遭竊匪潛入大肆搜掠，其間防盜警鐘響起，警員接報到場，經調查後，相信竊匪撬毀金行後門門鎖進入爆竊，負責人經點算後，損失數十萬元的金飾，警方正翻看「天眼」片段追緝在逃竊匪歸案。

另據中央社報導，香港警務處處長鄧炳強昨天表示，去年下半年的反修例（反送中）運動令香港全年罪案率上升9.2%。他說，近來警方多次檢獲爆炸品及步槍等，提醒港人慎防本土恐怖主義。