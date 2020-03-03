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宜賓早茶節 不出門也能參加

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

四川省宜賓市被譽為「中國早茶之鄉」，日前迎來了一年一度的早茶節。不同於往年人頭攢動的熱鬧景象，今年早茶節啟動儀式現場的人並不多，顯得有些冷清。

考慮到疫情防控尚未結束，但宜賓早茶已進入集中採摘上市的黃金時節，當地決定將連續舉辦多年的早茶節整體移到線上，並同步推出早茶節展示展銷平台。

新華社報導，「早茶節已成功舉辦12屆，上網還是第一次。不過，線上也有優勢：更貼近市場需求。」

宜賓市茶產業發展中心主任劉俊表示，網絡平台可以連動主流媒體、電商平台和龍頭茶企，集中展示推廣，幫助茶企做好產銷對接，全力保障茶農穩產增收，實現足不出戶網上辦節、網上參展、網上交易。

本屆網上早茶節將持續至4月30日，包括原產地直播、微視頻創作等多種活動形式。

四川龍溪茶業有限公司總經理嚴茗表示，今年沒了蜂擁而至的外地客商，沒了一開年就找上門的訂單，短時間內銷量、市場價格等肯定會有波動，但公司正積極開展多渠道多方式的網絡銷售，從挑戰中尋找機遇。

宜賓市是南方絲綢之路和茶馬古道的重要驛站，有著3000多年種茶史，也是世界茶葉的發源地之一。憑藉溫和的氣候、充足的雨量以及適宜茶樹生長的土壤等條件，當地常年在1月下旬至2月上旬即可開園採摘製作早茶批量上市，比省內茶區早7至15天，比國內主要茶區早30至45天。2019年，宜賓市茶園面積達125萬畝，幹茶產量8.2萬噸，茶產業綜合產值218億元。

新冠肺炎疫情正好發生在早茶生產時期，採摘普遍推遲到了2月10日以後。宜賓市堅持一手抓疫情防控，一手抓經濟發展，從採摘、收購運輸、加工、銷售等環節做出詳細規定，推動茶業有序復工復產。

位於宜賓市興文縣大河苗族鄉的九龍山茶園，規定茶農進園必須戴好口罩，每天要測量兩次體溫，茶簍集中消毒，稱重計量錯時進行以儘量減少人員接觸。

茶園負責人黃開銀表示，今年春茶採摘期從2月16日開始，到5月中旬結束。目前茶園有70多位茶農幫忙，熟手一天可採三四斤，每天總共採收300多斤。隨著氣溫逐漸回暖，採摘量還將大幅提升，今年預計可採收9萬斤。

近日，宜賓市本土的川茶集團、早白尖茶業等41家龍頭茶企還聯名宣言，承諾疫情期間對茶農鮮葉收購不壓級、不降價，以確保茶農利益。

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