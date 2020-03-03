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抗疫主力軍 深圳企業產口罩逾1.5億個

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情發生後，大陸許多企業投入防護用品的生產。其中深圳穩健醫療用品公司截至2月20日，該公司累計生產口罩突破1.5億個、防護服55萬件。

中通社報導，公司董事長兼總裁李建全介紹，穩健醫療是專業的醫用敷料、感控防護、家庭護理、全棉居家生活用品的集團公司，旗下員工總數約8500人，在湖北省內有7家100%全資控股公司（生產企業）。產品銷往70多個國家和地區，以及國內2500多家醫院和4萬多家連鎖藥店，是歐美、日本等發達國家醫用敷料的主要供應商。

2008年，由穩健醫療牽頭，在中國醫保商會的支持下，組建了中國醫用敷料行業協會，李建全擔任會長至今。李建全說，本次抗擊疫情工作中，該公司位於湖北的5家工廠從春節到現在保持24小時不停機，成為湖北抗疫一線醫療物資供應的主力軍。

疫情 新冠肺炎 口罩

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