蒙內鐵路 本地化率近8成

「蒙內鐵路」連接東非第一大港口蒙巴薩和內羅比，全長約480公里，是肯亞獨立以來建設的首條鐵路，是一條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路。如今，這條鐵路正成為技術轉移的「神經中樞」。

新華社報導，近日，在肯亞首都內羅比火車站舉行的蒙內鐵路安全運營1000天表彰會上，火車調度員姆布瓜作為27名技能競賽一等獎獲得者之一受到表彰。同時，10名安全衛士和10名優秀中方導師也獲得表彰。

姆布瓜感激地說：「我獲得的培訓和指導拓寬了我的視野，為我的職業發展奠定了扎實基礎。」去年他到中國參加培訓，學習鐵路技術、安全管理和客戶關懷等。

負責蒙內鐵路運營的非洲之星鐵路運營公司總經理李久平說：「蒙內鐵路開通以來，我們對肯方員工採取『因人因專業因崗位』的培訓方式，致力於轉移中國鐵路技術，選拔肯方尖子人才，完成鐵路人才儲備，本地化率接近80%。」

非洲之星鐵路運營公司副總經理何福漢在表彰會上說：「1000天來，我們在123個技術工種全方位實施了技術轉移工作，實現了授人以漁，完成了全產業鏈有效技術轉移，向肯亞提供了能夠自主發展鐵路交通的技術和能力。」

高級交通服務員詹姆斯．穆圖阿35歲，2017年，他加入蒙內鐵路客運服務。得益於中方技術轉移，穆圖阿走上了管理崗位。此次表彰會上，穆圖阿獲得安全衛士獎，他把取得的成績歸功於中國主管的精心培養。穆圖阿說：「參加定向和定期培訓課程，使我能夠為客戶提供優質服務。我的團隊始終將乘客安全放在首位。」

非洲之星鐵路運營公司副總經理薩米．加楚希說：「肯方員工向中方員工學習技術和知識，一些肯方員工已走上管理崗位。」

肯方員工在主要技術工種開始獨立頂崗，有1072名肯方員工可獨立完成58個作業項目。2019年底，公司內部晉升和社會招聘肯方管理人員252人。

20多歲的女火車司機雯迪自去年6月起開始獨立駕駛。她說：「在蒙內鐵路旅客列車上工作，我能與高水平中國主管互動，他們隨時為我們提供實用建議和指導。去年，我還去中國參加了進修培訓。」

肯亞鐵路公司董事總經理菲利普．邁恩加說，蒙內鐵路讓肯亞員工掌握了改變他們命運的知識和技能，兩國員工間持續的知識交流和能力建設，將使肯方員工未來有能力獨立運營項目。