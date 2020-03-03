聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒙內鐵路 本地化率近8成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「蒙內鐵路」連接東非第一大港口蒙巴薩和內羅比，全長約480公里，是肯亞獨立以來建設的首條鐵路，是一條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路。如今，這條鐵路正成為技術轉移的「神經中樞」。

新華社報導，近日，在肯亞首都內羅比火車站舉行的蒙內鐵路安全運營1000天表彰會上，火車調度員姆布瓜作為27名技能競賽一等獎獲得者之一受到表彰。同時，10名安全衛士和10名優秀中方導師也獲得表彰。

姆布瓜感激地說：「我獲得的培訓和指導拓寬了我的視野，為我的職業發展奠定了扎實基礎。」去年他到中國參加培訓，學習鐵路技術、安全管理和客戶關懷等。

負責蒙內鐵路運營的非洲之星鐵路運營公司總經理李久平說：「蒙內鐵路開通以來，我們對肯方員工採取『因人因專業因崗位』的培訓方式，致力於轉移中國鐵路技術，選拔肯方尖子人才，完成鐵路人才儲備，本地化率接近80%。」

非洲之星鐵路運營公司副總經理何福漢在表彰會上說：「1000天來，我們在123個技術工種全方位實施了技術轉移工作，實現了授人以漁，完成了全產業鏈有效技術轉移，向肯亞提供了能夠自主發展鐵路交通的技術和能力。」

高級交通服務員詹姆斯．穆圖阿35歲，2017年，他加入蒙內鐵路客運服務。得益於中方技術轉移，穆圖阿走上了管理崗位。此次表彰會上，穆圖阿獲得安全衛士獎，他把取得的成績歸功於中國主管的精心培養。穆圖阿說：「參加定向和定期培訓課程，使我能夠為客戶提供優質服務。我的團隊始終將乘客安全放在首位。」

非洲之星鐵路運營公司副總經理薩米．加楚希說：「肯方員工向中方員工學習技術和知識，一些肯方員工已走上管理崗位。」

肯方員工在主要技術工種開始獨立頂崗，有1072名肯方員工可獨立完成58個作業項目。2019年底，公司內部晉升和社會招聘肯方管理人員252人。

20多歲的女火車司機雯迪自去年6月起開始獨立駕駛。她說：「在蒙內鐵路旅客列車上工作，我能與高水平中國主管互動，他們隨時為我們提供實用建議和指導。去年，我還去中國參加了進修培訓。」

肯亞鐵路公司董事總經理菲利普．邁恩加說，蒙內鐵路讓肯亞員工掌握了改變他們命運的知識和技能，兩國員工間持續的知識交流和能力建設，將使肯方員工未來有能力獨立運營項目。

肯亞 非洲

延伸閱讀

浙江擬建大陸首條海底高鐵隧道

影／東非新一代蝗蟲誕生 肯亞噴光殺蟲劑無力阻止

台鐵事故頻傳 預算中心：鐵路行車安全改善計畫破功

鐵路警被殺案 李承翰父：法官可能重重舉起輕輕放下

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

宜賓早茶節 不出門也能參加

四川省宜賓市被譽為「中國早茶之鄉」，日前迎來了一年一度的早茶節。不同於往年人頭攢動的熱鬧景象，今年早茶節啟動儀式現場的人並不多，顯得有些冷清。

台港澳研究生 下月招考延後

中國大陸教育部日前宣布推遲2020年面向港澳台地區的研究生招生考試，具體時間另行通知。

蒙內鐵路 本地化率近8成

「蒙內鐵路」連接東非第一大港口蒙巴薩和內羅比，全長約480公里，是肯亞獨立以來建設的首條鐵路，是一條採用中國標準、中國技術、中國裝備建造的現代化鐵路。如今，這條鐵路正成為技術轉移的「神經中樞」。

抗疫主力軍 深圳企業產口罩逾1.5億個

新冠肺炎疫情發生後，大陸許多企業投入防護用品的生產。其中深圳穩健醫療用品公司截至2月20日，該公司累計生產口罩突破1.5億個、防護服55萬件。

女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

湖北省武漢女子監獄黃姓女釋囚，日前突破封城返回北京後確診新冠肺炎，引起關注。今天，聯合調查組公布調查結果，認為「黃登英事...

沒手機上網課 河南貧戶女吞藥自殺

河南鄧州市一貧困戶女兒疑因沒有錢買手機，無法按時跟聽學校網課，而賭氣將母親治療精神疾病的藥物大量吞下，導致生命垂危，經醫院全力救治，目前已沒有生命危險。

疫情影響重大 40年歷史珍寶海鮮舫明停業

據香港電台報導，超過40年歷史的珍寶海鮮舫在網頁宣布，受目前情況影響，將於明日起暫停營業，直至另行通知。

香港多區遊行反指定診所 黑衣人噴漆投彈

昨日油麻地、筲箕灣及九龍灣有遊行，反對區內設新冠肺炎指定診所。油麻地區議員稱曾向醫管局建議替代方案，但不獲回應；筲箕灣一度有人堵路，防暴警到場戒備，遊行者最終和平散去。另外，昨凌晨南葵涌賽馬會普通科門診診所被縱火，牆身兩處熏黑，警方列作縱火案，政府發稿強烈譴責破壞行為。

珠海老闆開假證明 助湖北老鄉逃疫區

廣東省珠海市公安局微信公眾號「珠海公安」2月28日通報了一起案件，一家四人透過涉疫虛假證明獲准離開湖北省鄂州市後，自駕到廣東珠海市的案件。

口罩過期防疫靴不合腳 中國應急物資欠缺是人為

高潔是四川省某市疾控中心的流行病學調查人員，因應新冠肺炎疫情，1月25日大年初一被召回加班，打開部門發配的應急物資包，內...

大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

大陸近年受非洲豬瘟影響，國內肉類供應緊張，價格飛漲。不過陸媒昨天（1日）報導，大陸已研發出針對非洲豬瘟的活疫苗，疫苗對家...

熱門新聞

沙漠蝗或從滇藏疆入侵中國 大陸林草局發緊急防控通知

官員無知 湖北黃岡市黃梅縣22村民誤服消毒片

中央軍委披露 習近平下令陸海空4千醫護援武漢

新疆維吾爾人疑遭中共強迫勞動 Nike代工廠捲入

女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。