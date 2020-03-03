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台港澳研究生 下月招考延後

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸教育部日前宣布推遲2020年面向港澳台地區的研究生招生考試，具體時間另行通知。

通知稱，為落實疫情防控有關要求，保障師生生命安全和身體健康，原定4月18日至19日舉行的2020年面向香港、澳門、台灣地區研究生招生考試推遲舉行，具體工作安排等事宜將視疫情防控進展情況另行通知。

另在「內地高考（大學）會否延遲」的問題，中國教育部副部長翁鐵慧日前說，要綜合評估疫情對考試考點組織、交通出行、命題製卷、中學教學等綜合因素影響。高考方案必須保障廣大考生和涉考工作人員生命安全和身體健康。相關工作安排將及時向社會公布。

大陸多地已根據當地疫情形勢宣布推遲中考報名時間和一些考試安排。北京、海南、浙江嘉興、江蘇蘇州和常州等地教育部門宣布，2020年中考報名時間推後；北京市宣布推遲進行2020年高考第二次英語聽力機考、中考第二次英語聽說機考；在疫情最為嚴重的湖北省，省教育考試院宣布推遲多個自學考試和成人考試項目，不過尚未涉及中考、高考。

疫情 高考 教育部

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