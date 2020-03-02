北京市台聯線上辦兩岸書畫展
新型冠狀肺炎疫情蔓延，疫情防控形勢嚴峻。北京市台聯改以線上模式，聯合大陸書畫家聯誼會，以「共抗新冠，兩岸同行」為主題，向海峽兩岸書畫家徵集書畫藝術專題作品，舉辦書畫展，以表達兩岸守望相助、共克時艱的同胞情誼與大愛精神。北京市台聯積極落實大陸中央、北京市委防控精神，第一時間向全北京市台胞發出「倡議書」，號召台胞鄉親立足崗位，和衷共濟，用實際行動為新冠肺炎疫情防控貢獻力量。北京市台聯指出，兩岸書畫家積極回應，創作多幅書畫作品。目前已徵集到大陸書畫家王子忠、舒乃仁、朱軍山、羅楊、王勇、韋克義、鄭仁龍、張乃貴、柯楊穩、張嘉東等25位大師的作品；同時還從江明賢、林進忠、林隆達、蔡友、林榮森、謝季芸、陳美秀、潘淑梅、黃玉琴、李育萱等28位台灣書畫家，徵集為阻擊新冠肺炎疫情創作的55幅作品。這些作品中，有以「同氣連枝，共盼春來」「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」等為主題的書法作品，也有向一線醫務工作者致敬的書畫作品；作品將分兩期，在北京台聯網站和公眾號、北京台灣會館公眾號及中國書畫家聯誼會微信公眾號、官方微博、網站共同展出。
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