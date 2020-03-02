北京市台聯線上辦兩岸書畫展

聯合國糧農組織（FAO）25日向國際發出警訊，目前遭受蝗災嚴重肆虐的國家——特別是東非的肯亞、索馬利亞以及衣索比亞——若持續缺乏整治資金和滅蟲資源，勢必會持續衝擊糧食生產，造成重大人道危機。而沙漠蝗蟲一路蔓延到印度、巴基斯坦地區，鄰近的中國也為此感到憂心：蝗災會不會繼續往東入侵擴散？與此同時，中國微妙地在2月中，大量出現各種蝗災擴散警訊和中國阻擊蝗蟲的訊息，帶起一陣市場「蝗災概念股」的漲停波動。此外，中國媒體和社群日漸盛傳來源不明的滅蝗良策——除了靠「人吃蝗蟲」，還要派出數十萬「雞鴨軍團」大吃四方，甚至外送印巴兩地殲滅蝗災。異想天開的治蝗戰術，是不是子虛烏有的謠言？惡化擴散的東非蝗禍，衝擊災難又能如何是好？

2020-03-02 08:45