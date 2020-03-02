女釋囚突破武漢封城返京 湖北省監獄管理局長被免職

湖北省武漢女子監獄黃姓女釋囚，日前突破封城返回北京後確診新冠肺炎，引起關注。今天，聯合調查組公布調查結果，認為「黃登英事件」是一宗因失職瀆職導致的嚴重事件，性質惡劣，影響極壞，給北京疫情防控工作帶來極大隱患。由於是監獄人員將黃女送到高速公路入口，交給黃女的女兒，然後回到北京。湖北省司法廳廳長譚先振等多人被查，省監獄管理局局長郝愛民等多名官員被免職。

據澎湃新聞，這份報告指出，今年61歲的黃姓女子，湖北省恩施土家族自治州宣恩縣人，原是湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。2014年2月18日因犯貪汙罪入獄，黃女在2月17日刑滿後，因服刑的監區有員警確診為新冠肺炎或疑似病例，黃女屬於密切接觸人員，要求留在獄內隔離觀察，可是黃女一直要求回家，監獄要求黃女的女兒想辦法，之後幹警與其女兒前夫約定於2月21日上午，由監獄將黃女送至武漢北高速收費站口，交給黃女的女兒。而在離開之前，監獄要求黃女簽署家居隔離14日的保證書。黃女坐上女兒及前女婿所開的車，離開武漢，經京港澳高速公路進入北京，期間未有人發現。

2月24日黃女被確診為新冠肺炎，事件亦曝光，聯合調查組派人前往湖北，向湖北省委、省紀委監委、省司法廳、監獄局人員問話。

報告批評，湖北省司法廳官員「政治意識、責任意識薄弱」，對中央決策部署理解不深不透、無視湖北防疫措施，令到監獄管理流於形式，毫無大局觀念，不將監獄納入防疫工作大局當中。當局又批評武漢女子監獄工作不力，內部管理、制度執行混亂，明知黃女是密切接觸者，亦曾經發燒，都未有嚴格執行隔離措施，更將她送到高速公路路口，令到疫情擴大。而負責在高速公路口檢查的武漢市東西湖區公安分局警員，亦涉及工作懈怠、麻痺大意，對車輛和人員出入武漢核查不嚴。

報告公布後，當局宣布免去湖北省監獄管理局黨委書記、局長郝愛民，省監獄管理局黨委委員、副局長胡承浩，以及省監獄管理局黨委委員、政治部主任張新華的職務。

事件發生後，中共司法部提出多項補救措施，包括對於即將刑滿出獄的囚犯，刑滿出獄前14日前要進行隔離觀察，方能出獄。而在離開監獄後的14日，亦要在有關部門安排的場所，再隔離14日，未現任何症狀方能釋放。