沒手機上網課 河南貧戶女吞藥自殺

河南鄧州市一貧困戶女兒疑因沒有錢買手機，無法按時跟聽學校網課，而賭氣將母親治療精神疾病的藥物大量吞下，導致生命垂危，經醫院全力救治，目前已沒有生命危險。

綜合媒體報導，住在鄧州市張村鎮上營村的李姓一家，父親由於左腿殘疾，不能種地，平時靠在街上給人補鞋來維持生計，「補鞋要趕集，一趟能賺十幾二十元」；而母親又患有精神病，沒有勞動能力，要常年吃藥。家裡孩子姐弟三人都還在上學，日常開支也不小，所以村裡將他們定為建檔立卡的貧困戶，儘管如此，這一家的日子過得還是十分艱難。

賭氣喝藥的二女兒今年上初三，上面有一個姐姐，念高一，下面一個弟弟，念六年級。由於疫情的關係，老師都在網上直播講課，講完課還要用手機發作業。為了讓孩子上課，父親東挪西湊了一些錢，買了一部智慧手機。但只有一部手機，三個孩子同時面臨大量課業負擔，沒有辦法同時兼顧。

二女兒一方面落下了許多功課，同時還要面對老師和同學的質疑，疑似因此一時想不開，選擇吞食母親的藥物輕生。李父說：「出事那天（學校）要出考試題，所以比較著急。但現在還不知道她（自殺）的原因，平時家裡都不會批評她。」

被發現後，二女兒緊急被送往鄧州市中心醫院進行搶救，目前沒有生命危險，

事後，上營村里有好心人組織捐款，大家都很快響應，50、100、200等不同數目，紛紛獻出自己的愛心。累積捐款人民幣1萬餘元（約1430美元），交到了李家人手中。李父說：「這個錢怎麼用，我想看看女兒住院要用多少錢，再決定。」