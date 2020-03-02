香港多區遊行反指定診所 黑衣人噴漆投彈

昨日油麻地、筲箕灣及九龍灣有遊行，反對區內設新冠肺炎指定診所。油麻地區議員稱曾向醫管局建議替代方案，但不獲回應；筲箕灣一度有人堵路，防暴警到場戒備，遊行者最終和平散去。另外，昨凌晨南葵涌賽馬會普通科門診診所被縱火，牆身兩處熏黑，警方列作縱火案，政府發稿強烈譴責破壞行為。

明報報導，油麻地下午有約70人參與居民大會及遊行。發起的區議員胡穗珊稱，曾向局方建議，將伊利沙伯醫院日間診所部分服務調到油麻地診所，增加醫院容量，但局方沒正面回應。

據報導，筲箕灣亦有約百人應網上號召出席遊行，隊伍大叫「政府不封關，東區鬼門關」等口號，又一度走出筲箕灣道行車線，有黑衣人沿途噴漆及堵路。下午5時半防暴警到場戒備，遊行者散去。晚上9時許，九龍灣麗晶花園有百餘人遊行，沿途大叫「康復麗晶，時代抗疫」等口號。遊行完結後，有黑衣人在屋苑內投擲懷疑汽油彈，其後火苗自行熄滅。

南葵涌賽馬會門診遭縱火

報導指出，葵盛圍的南葵涌賽馬會普通科門診診所遭縱火。昨凌晨1時許，保安報案稱診所牆身兩處熏黑。警方接報到場，發現地面留有玻璃碎片及一個卡式石油氣罐，並檢走作進一步檢驗。警方初步調查後，相信事件涉4名身穿黑色上衣者，起火原因有可疑，列作縱火案。