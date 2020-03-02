快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港多區遊行反指定診所 黑衣人噴漆投彈

世界日報 / 香港新聞組／香港2日電

昨日油麻地、筲箕灣及九龍灣有遊行，反對區內設新冠肺炎指定診所。油麻地區議員稱曾向醫管局建議替代方案，但不獲回應；筲箕灣一度有人堵路，防暴警到場戒備，遊行者最終和平散去。另外，昨凌晨南葵涌賽馬會普通科門診診所被縱火，牆身兩處熏黑，警方列作縱火案，政府發稿強烈譴責破壞行為。

明報報導，油麻地下午有約70人參與居民大會及遊行。發起的區議員胡穗珊稱，曾向局方建議，將伊利沙伯醫院日間診所部分服務調到油麻地診所，增加醫院容量，但局方沒正面回應。

據報導，筲箕灣亦有約百人應網上號召出席遊行，隊伍大叫「政府不封關，東區鬼門關」等口號，又一度走出筲箕灣道行車線，有黑衣人沿途噴漆及堵路。下午5時半防暴警到場戒備，遊行者散去。晚上9時許，九龍灣麗晶花園有百餘人遊行，沿途大叫「康復麗晶，時代抗疫」等口號。遊行完結後，有黑衣人在屋苑內投擲懷疑汽油彈，其後火苗自行熄滅。

南葵涌賽馬會門診遭縱火

報導指出，葵盛圍的南葵涌賽馬會普通科門診診所遭縱火。昨凌晨1時許，保安報案稱診所牆身兩處熏黑。警方接報到場，發現地面留有玻璃碎片及一個卡式石油氣罐，並檢走作進一步檢驗。警方初步調查後，相信事件涉4名身穿黑色上衣者，起火原因有可疑，列作縱火案。

縱火 香港 新冠肺炎

延伸閱讀

苗栗愛轉來 平權遊行延至10月

影／照亮苗栗性平之路 「多元性別・共樣共好」

黎智英等人遭拘捕 民陣發聲明轟港警濫捕

配合防疫 廢核平台取消大遊行

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

大陸近年受非洲豬瘟影響，國內肉類供應緊張，價格飛漲。不過陸媒昨天（1日）報導，大陸已研發出針對非洲豬瘟的活疫苗，疫苗對家...

疫情影響重大 40年歷史珍寶海鮮舫明停業

據香港電台報導，超過40年歷史的珍寶海鮮舫在網頁宣布，受目前情況影響，將於明日起暫停營業，直至另行通知。

香港多區遊行反指定診所 黑衣人噴漆投彈

昨日油麻地、筲箕灣及九龍灣有遊行，反對區內設新冠肺炎指定診所。油麻地區議員稱曾向醫管局建議替代方案，但不獲回應；筲箕灣一度有人堵路，防暴警到場戒備，遊行者最終和平散去。另外，昨凌晨南葵涌賽馬會普通科門診診所被縱火，牆身兩處熏黑，警方列作縱火案，政府發稿強烈譴責破壞行為。

珠海老闆開假證明 助湖北老鄉逃疫區

廣東省珠海市公安局微信公眾號「珠海公安」2月28日通報了一起案件，一家四人透過涉疫虛假證明獲准離開湖北省鄂州市後，自駕到廣東珠海市的案件。

口罩過期防疫靴不合腳 中國應急物資欠缺是人為

高潔是四川省某市疾控中心的流行病學調查人員，因應新冠肺炎疫情，1月25日大年初一被召回加班，打開部門發配的應急物資包，內...

大陸中小企業復工率僅三成二

受新冠肺炎影響，截至上月底，大陸只有三成中小企業復工，浙江、河南派出專用列車，協助員工返回工作崗位，也有企業與技術學校合...

官員無知 湖北黃岡市黃梅縣22村民誤服消毒片

湖北黃岡市黃梅縣二十二名村民誤食疫情防控指揮部下發的消毒片，集體中毒，消息引發微博微信熱議。一張聊天截圖顯示，是村幹部發...

沙漠蝗蟲侵襲南亞：中國「雞鴨滅蝗」的阻擊大作戰？

聯合國糧農組織（FAO）25日向國際發出警訊，目前遭受蝗災嚴重肆虐的國家——特別是東非的肯亞、索馬利亞以及衣索比亞——若持續缺乏整治資金和滅蟲資源，勢必會持續衝擊糧食生產，造成重大人道危機。而沙漠蝗蟲一路蔓延到印度、巴基斯坦地區，鄰近的中國也為此感到憂心：蝗災會不會繼續往東入侵擴散？與此同時，中國微妙地在2月中，大量出現各種蝗災擴散警訊和中國阻擊蝗蟲的訊息，帶起一陣市場「蝗災概念股」的漲停波動。此外，中國媒體和社群日漸盛傳來源不明的滅蝗良策——除了靠「人吃蝗蟲」，還要派出數十萬「雞鴨軍團」大吃四方，甚至外送印巴兩地殲滅蝗災。異想天開的治蝗戰術，是不是子虛烏有的謠言？惡化擴散的東非蝗禍，衝擊災難又能如何是好？

兩岸微流行／微信開直播 搶進電商大餅

摸索三年的微信官方的小程式直播功能最近正式開通。將來一些電商商家可透過微信小程式在微信生態內直播帶貨，微信用戶也可以在小程式內觀看直播。

海口市餐館 試點店內用餐

自2月27日開始，在做好疫情防控前提下，海口市星巴克、十八碗等10家餐飲企業試點堂食（店內用餐）經營。

上海線上醫療夯 再推長處方

上海市衛生健康委新聞發言人鄭錦3月1日披露，新冠肺炎疫情期間，上海同時創新醫療服務，加速開展「互聯網+醫療」服務，積極推進6家互聯網醫院建設，為民眾提供更好的多樣化醫療健康服務。這段期間，家庭醫生線上簽約大受歡迎。

熱門新聞

官員無知 湖北黃岡市黃梅縣22村民誤服消毒片

新疆維吾爾人疑遭中共強迫勞動 Nike代工廠捲入

陸20城搶救房市 急下猛藥

中央軍委披露 習近平下令陸海空4千醫護援武漢

新冠肺炎重挫旅遊業！港旅議會首度裁員 全體放無薪假

大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。