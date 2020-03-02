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新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

珠海老闆開假證明 助湖北老鄉逃疫區

世界日報 / 中國新聞組╱上海2日電

廣東省珠海市公安局微信公眾號「珠海公安」2月28日通報了一起案件，一家四人透過涉疫虛假證明獲准離開湖北省鄂州市後，自駕到廣東珠海市的案件。

澎湃新聞報導，通報稱，2月22日，位於珠海市香洲區的某裝飾設計公司老闆戴某順（男，45歲，珠海市戶籍、籍貫湖北），為非公司員工的湖北同鄉戴某梅（女，44歲）一家四人開具急需回珠海工作崗位的虛假召回證明。戴某梅及家人憑藉這張假證明到湖北省鄂州市當地疫情防控指揮部申請離開湖北並得到批准。

據報導，戴某梅等四人2月25日自駕車回到珠海市斗門區白蕉鎮，被小區保安發現並及時上報社區疫情防控工作人員。目前，戴某梅一家均在集中隔離點進行隔離醫學觀察。

香洲警方在調查取證後，2月28日依法對戴某順、戴某梅兩人拒不執行政府在緊急狀態情況下依法發布的決定的違法行為予以處罰。戴某順被處以行政拘留十日、戴某梅被處以行政拘留五日。

公安 疫情

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