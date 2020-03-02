快訊

台旅遊團遭「遣返」 同機確診者是鑽石公主號以色列人

口罩過期防疫靴不合腳 中國應急物資欠缺是人為

中央社 / 台北2日電

高潔是四川省某市疾控中心的流行病學調查人員，因應新冠肺炎疫情，1月25日大年初一被召回加班，打開部門發配的應急物資包，內含的「口罩卻過期，靴子穿不上」。

中國界面新聞今天報導，中國防疫最前線的醫護人員，面臨猶如士兵上戰場，才發現子彈是空包的處境。

報導說，以口罩為例，中國是世界最大的口罩生產和出口國，年產量占全球約50%，但高潔告訴界面新聞：「現在疫情大面積爆發已經持續一段時間，我們仍無法保障一天發一個口罩，不少同事都是用過一次後，再用酒精消毒，下次接著用。」

報導指出，高潔從大年初一開始值班，單位緊急給每人發配內含N95口罩、手套、防護服、靴子等物件的防護包，打開赫然發現，有些口罩已經過期，而且靴子是均碼，腳大的根本穿不上。

而疫情重災區湖北省武漢市，應急物資捉襟見肘的程度，報導說，醫療院所還得發訊求援募集，「不是告急，是沒有了」。

報導指出，像華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的醫生，1月30日在網路上緊急請求社會支援口罩、防護衣等醫療物資。他們哭喊著：「我們保衛武漢，請求你們支援我們，武漢協和醫院再次求助，剛剛得到消息，我們的物資即將全部用盡。」

實際上，從1月下旬開始，武漢甚至湖北省的多家醫院，都出現醫療防護物資緊缺的情況，並相繼發布接受社會捐贈的公告，甚至官方機構湖北省衛生計生宣傳教育中心，2月11日也曾發布武漢20多家醫院募集醫療物資的資訊。

在物資最吃緊的階段，新華社2月8日曾援引2月6日的統計數據指出，武漢市醫用防護服當日需求是5萬9900件，但不足4萬1400件；醫用N95口罩當日需求11萬9000個，還缺5萬6800個；醫用護目鏡包括面罩當日需求是2萬2500個，但亟需1萬9200個。

報導說，隨後疫情在全中國蔓延，廣東、四川、陝西、重慶等多個省市的醫院，相繼發布懇求募集物資的訊息，據「南方週末」統計，在疫情爆發初期，全中國共計有160多家醫院向社會求援。

2002年11月間爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，中國當時即暴露救人的醫院還得求救的諷刺。

報導指出，中國國務院為此於2003年5月頒布了「突發公共衛生事件應急條例」；次年實施的「中華人民共和國傳染病防治法」更規定，儲備防治傳染病的藥品、醫療器械和其他物資，由縣級以上政府負責。

當17年後再度面臨新冠肺炎來勢洶洶的考驗時，南方醫科大學衛生管理學院副教授王麗芝最近接受中國科學報訪問指出，10多年來一直呼籲的部門協同聯動機制，以及基層醫療機構應急物資及人員培訓儲備，沒有完善落實。

儘管醫療應急資源匱乏，撰寫武漢封城紀實的當地作家方方卻披露，一些公務員被派到武漢基層，他們高舉紅旗拍合照，拍完照就把身上穿的防護衣扔進路邊的垃圾箱。

應急物資全中國醫療院所渴求如望眼欲穿，但方方觀察中國公職處置稀缺防疫資源的輕蔑態度，浮現中國應急物資的短缺，顯然是「徒法不足以自行」的人為。

口罩 疫情

延伸閱讀

佛心來著！金門店家免費送3千份口罩 明起發送

防疫部署 林右昌：研擬易地辦公，確保市政不中斷

拚防疫／政院遵照防疫中心指示 仍不量體溫

拿居留證買不到口罩 藥劑師：不熟操作

相關新聞

官員無知 湖北黃岡市黃梅縣22村民誤服消毒片

湖北黃岡市黃梅縣二十二名村民誤食疫情防控指揮部下發的消毒片，集體中毒，消息引發微博微信熱議。一張聊天截圖顯示，是村幹部發...

大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

大陸近年受非洲豬瘟影響，國內肉類供應緊張，價格飛漲。不過陸媒昨天（1日）報導，大陸已研發出針對非洲豬瘟的活疫苗，疫苗對家...

沙漠蝗蟲侵襲南亞：中國「雞鴨滅蝗」的阻擊大作戰？

聯合國糧農組織（FAO）25日向國際發出警訊，目前遭受蝗災嚴重肆虐的國家——特別是東非的肯亞、索馬利亞以及衣索比亞——若持續缺乏整治資金和滅蟲資源，勢必會持續衝擊糧食生產，造成重大人道危機。而沙漠蝗蟲一路蔓延到印度、巴基斯坦地區，鄰近的中國也為此感到憂心：蝗災會不會繼續往東入侵擴散？與此同時，中國微妙地在2月中，大量出現各種蝗災擴散警訊和中國阻擊蝗蟲的訊息，帶起一陣市場「蝗災概念股」的漲停波動。此外，中國媒體和社群日漸盛傳來源不明的滅蝗良策——除了靠「人吃蝗蟲」，還要派出數十萬「雞鴨軍團」大吃四方，甚至外送印巴兩地殲滅蝗災。異想天開的治蝗戰術，是不是子虛烏有的謠言？惡化擴散的東非蝗禍，衝擊災難又能如何是好？

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

口罩過期防疫靴不合腳 中國應急物資欠缺是人為

高潔是四川省某市疾控中心的流行病學調查人員，因應新冠肺炎疫情，1月25日大年初一被召回加班，打開部門發配的應急物資包，內...

大陸中小企業復工率僅三成二

受新冠肺炎影響，截至上月底，大陸只有三成中小企業復工，浙江、河南派出專用列車，協助員工返回工作崗位，也有企業與技術學校合...

兩岸微流行／微信開直播 搶進電商大餅

摸索三年的微信官方的小程式直播功能最近正式開通。將來一些電商商家可透過微信小程式在微信生態內直播帶貨，微信用戶也可以在小程式內觀看直播。

海口市餐館 試點店內用餐

自2月27日開始，在做好疫情防控前提下，海口市星巴克、十八碗等10家餐飲企業試點堂食（店內用餐）經營。

上海線上醫療夯 再推長處方

上海市衛生健康委新聞發言人鄭錦3月1日披露，新冠肺炎疫情期間，上海同時創新醫療服務，加速開展「互聯網+醫療」服務，積極推進6家互聯網醫院建設，為民眾提供更好的多樣化醫療健康服務。這段期間，家庭醫生線上簽約大受歡迎。

疫情效應 陸加速數字化轉型

中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員吳靜、張鳳團隊為院刊智庫撰文稱，發展數字經濟對穩定經濟社會運轉發揮重要作用。長期來看，有可能從根本上促進中國大陸政府、產業、企業和社會的行為模式轉變，為中國大陸經濟社會的全面數字化轉型帶來新的機遇，推進全社會的數字化進程。

雲南男子刺死兩防疫人員 判死刑

雲南省紅河州中級人民法院3月1日公開審理一起故意殺人案，該案被告馬姓嫌犯持刀刺死兩名新冠肺炎疫情防控人員，法院以故意殺人罪判處馬姓嫌犯死刑，剝奪政治權利終身。

上海芭蕾舞團 網上分享公益課

受疫情影響，上海芭蕾舞團暫時取消線下公益課程，改為網上直播與大家分享「公益公開課」。

熱門新聞

上海零確診、零售復市 專家反憂心

千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了

官員無知 湖北黃岡市黃梅縣22村民誤服消毒片

新疆維吾爾人疑遭中共強迫勞動 Nike代工廠捲入

陸20城搶救房市 急下猛藥

新冠肺炎重挫旅遊業！港旅議會首度裁員 全體放無薪假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。