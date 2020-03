大陸已研發非洲豬瘟疫苗 具大規模生產條件

大陸近年受非洲豬瘟影響,國內肉類供應緊張,價格飛漲。不過陸媒昨天(1日)報導,大陸已研發出針對非洲豬瘟的活疫苗,疫苗對家豬具有良好的安全性和有效性。

據財新周刊報導,中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所在SCIENCE CHINA Life Sciences(《中國科學:生命科學》英文版)在線發表了題為「A seven-gene-deleted African swine fever virus is safe and effective as a live attenuated vaccine in pigs」的研究論文。

論文指稱,基因缺失減毒活疫苗,被認為是非洲豬瘟疫苗最有希望的研發技術策略。因此,該機構研究人員以中國第一株非洲豬瘟病毒分離株「Pig/HLJ/2018」為骨架,利用同源重組技術構建一系列,具有不同基因缺失的重組病毒。

論文顯示,透過在豬隻體內進行的系統致病力、免疫原性和免疫保護性試驗,遴選出一株具有7個基因缺失的病毒,可對非洲豬瘟強毒的致死性攻擊提供有效免疫保護。

研究團隊還證明,該疫苗株可在SPF豬原代骨髓細胞高效培養。即意味著,一頭健康仔豬的原代細胞,能製備出至少20萬頭份的疫苗,具備大規模生產條件。

論文強調,該疫能實現產業化應用,並為中國及其他國家提供重要防控技術。目前,該疫苗已獲得內地「生物安全關鍵技術」專項、黑龍江省應用技術研究與開發計劃的支持。

論文表示,該疫苗對懷孕母豬具有良好安全性,在懷孕的早期、中期及晚期注射疫苗不會造成流產現象,免疫後分娩的仔豬健仔率與未免疫對照組沒有區別。

非洲豬瘟從2018年8月開始,在中國大規模流行,到去年8月底,中國的生豬存欄量大幅下降,導致內地豬價橫飛,市民生活亦大受影響。