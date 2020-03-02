大陸中小企業復工率僅三成二

受新冠肺炎影響，截至上月底，大陸只有三成中小企業復工，浙江、河南派出專用列車，協助員工返回工作崗位，也有企業與技術學校合作，由學生「頂崗」。

據NOW新聞台報導，大陸8萬多人感染新冠肺炎，不少企業為防疫情擴散，至今仍停工停產，工業和信息化部副部長張克儉日前坦承，中小企業復工率不高，截止上周三，只有三成二復工，但製造業的情況較好，復工率達到四成三，工信部會向重點省市派出復工復產聯絡員，協助解決復工面對的主要問題。

生產大省浙江復工進度受列車停運影響；浙江河南兩省合作派出專用列車，接500多名河南人返回寧波工廠上班。

河南是輸入浙江勞動力的第二大省，每年在浙江工作有296萬人，這次疫情以後，還有210萬人還沒有返回。

派出的130架列車，二月中至今已接送近8萬河南人復工，為加快進度，浙江和河南制定了兩地互相認證的健康碼，河南人只要手持浙江健康碼，就可以回到當地工廠工作。

員工未能及時上班，有浙江工廠就找學生頂上，這家光電公司是首批復工工廠，但仍有500多員工未上班，當地機電技術學院，就派出300多個學生到企業支援，會跳過部分培訓過程，直接加入生產。

浙江教育廳指師生投入生產，可計算學分和企業實踐經驗，目前浙江省已有90家技工院校、近萬名師生參與，參與的學生會有交通和膳食補貼，企業必須提供工傷保險。