哈爾濱獸醫研究所 聲稱研發出非洲豬瘟疫苗
中國媒體報導，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所日前發表論文，介紹研究團隊人工遴選出的一株非洲豬瘟弱毒活疫苗，在實驗中能「有效且安全」地預防家豬遭受非洲豬瘟病毒的致死性攻擊。
新京報報導，哈爾濱獸醫研究所日前在「中國科學─生命科學」（Science China-Life Sciences）期刊的網路版發表論文，內容是研究人員以中國第一株非洲豬瘟病毒分離株Pig/HLJ/2018為骨架，利用同源重組技術，構建了一系列具有不同基因缺失的重組病毒。
這篇論文說，研究人員透過在豬體內進行的系統致病力、免疫原性和免疫保護性試驗，遴選出一株具有7個基因缺失的病毒HLJ/18-7GD作為疫苗，符合弱毒活疫苗安全性標準，可對非洲豬瘟強毒的致死性攻擊，提供「有效免疫保護」。
根據報導，這種基因缺失減毒活疫苗，被認為是非洲豬瘟疫苗最有希望的研發技術策略。先前國際上研製出的非洲豬瘟基因缺失活疫苗，豬隻接種後體內持續帶毒時間長，風險較高。
論文說，哈爾濱獸醫研究所遴選出的HLJ/18-7GD疫苗，即使以最大劑量接種，疫苗病毒不能在豬隻的器官內被複製，無法持續在體內連續傳代，且對懷孕的母豬也具有良好的安全性。
報導指出，所方研究人員認為，這型疫苗可望在控制非洲豬瘟的傳播中，發揮重要作用。
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