上海線上醫療夯 再推長處方

上海市衛生健康委新聞發言人鄭錦3月1日披露，新冠肺炎疫情期間，上海同時創新醫療服務，加速開展「互聯網+醫療」服務，積極推進6家互聯網醫院建設，為民眾提供更好的多樣化醫療健康服務。這段期間，家庭醫生線上簽約大受歡迎。

中新社報導，2月下旬，上海徐匯雲醫院領到了屬於自己的「身分證」，成為上海市首家獲得互聯網醫院牌照的公立醫院。此後，上海市兒童醫院亦獲得互聯網醫院牌照，可提供在線咨詢、在線複診、遠程探視、遠程聯合門診等多種服務。

鄭錦指出，上海積極開展家庭醫生線上簽約服務。自1月以來，在相關平台上，共有6100多名民眾完成線上申請和簽約。

在疫情防控期間，上海衛生和醫保部門進一步推進慢性病「長處方」舉措，尤其是慢性病患者，減少其到醫院的次數。據統計，2月份，在三種高血壓、三種糖尿病常用藥的使用上，上海各級醫療機構「長處方」使用量近30%。

「長處方」是指「診斷明確、病情穩定、需要長期服用治療性藥物」的門診慢性病患者，經診治醫師評估符合要求後，可將處方用藥量適度放寬，確保慢性病患者長期治療用藥需求。

上海各大醫院近來逐步恢復門診，人員聚集引起交叉感染依舊是民眾關心的問題。瑞金醫院院長寧光表示，醫院門診恢復是有前提的，要分步驟。門診全預約就診，並細化預約時間段，可實現錯時錯峰就診，縮短病人等候時間，合理分散人流，避免人群集聚。