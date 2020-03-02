雲南男子刺死兩防疫人員 判死刑

雲南省紅河州中級人民法院3月1日公開審理一起故意殺人案，該案被告馬姓嫌犯持刀刺死兩名新冠肺炎疫情防控人員，法院以故意殺人罪判處馬姓嫌犯死刑，剝奪政治權利終身。

中新社報導，經審理查明，被告人馬姓嫌犯，男，1996年4月生，雲南省紅河州紅河縣阿扎河鄉洛孟村委會洛瑪村村民，小學文化。

2月5日，紅河縣石頭寨鄉根據統一部署和安排，在該鄉麼索村委會通往阿扎河鄉洛孟村委會之間名為「咪卡」的地方設置新冠肺炎疫情防控卡點實施道路管控和限行。

2月6日18時20分許，馬姓嫌犯駕車行至該卡點時，同行村民馬某龍（另案處理）下車搬除路障，並不服從卡點工作人員的管理。

在此過程中，被告人馬姓嫌犯因對卡點工作人員張某持手機拍攝取證的行為不滿，遂用隨身攜帶的一把摺疊刀朝張某胸腹部連續捅刺，又向前來勸阻的卡點工作隊員李某腹部進行捅刺，造成張某、李某二人死亡。張某是紅河縣財政局下派的扶貧幹部，李某是紅河縣石頭寨鄉幹部。

法院經審理認為，被告人馬姓嫌犯在雲南省重大突發公共衛生事件一級響應期間，無視國家法律，無視疫情防控秩序，故意非法剝奪他人生命，造成兩人死亡的嚴重後果，其行為已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任。

被告人馬嫌曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，因是累犯，依法應從重處罰。

法院認為，被告人馬姓嫌犯雖在案發後自動投案並如實供述犯罪事實，具有自首情節，但其在疫情期間採用極其殘忍的手段殺害兩名疫情防控工作人員，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，依法不予從輕處罰，遂作出上述判決。