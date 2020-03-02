疫情效應 陸加速數字化轉型

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員吳靜、張鳳團隊為院刊智庫撰文稱，發展數字經濟對穩定經濟社會運轉發揮重要作用。長期來看，有可能從根本上促進中國大陸政府、產業、企業和社會的行為模式轉變，為中國大陸經濟社會的全面數字化轉型帶來新的機遇，推進全社會的數字化進程。

中新社報導，該研究團隊表示，新一代信息技術在疫情防控、生產生活保障中獲得廣泛應用，數字化新業態、新模式、新應用加速普及，無不展現數字經濟的價值與潛力。

疫情影響下，中國大陸數字化轉型的機遇包括推動政府治理數字化轉型、推動產業數字化轉型、倒逼企業數字化轉型、助力社會數字化轉型。

同時，中國大陸數字化的發展也面臨了問題與挑戰，主要表現為政府數字化治理結構亟待完善、地區間數字鴻溝顯著、行業內外數字化程度差異顯著、社會化數據治理不足等方面。

吳靜、張鳳等對促進中國大陸數字化轉型提出多項具體政策建議：一是加快推進政府數字化轉型，提高政府治理現代化水平。疫情之後，應提升各級政府數字化思維、數字化理念，制定「十四五」政府數字化轉型戰略規畫。

二是深化新一代信息技術在垂直細分領域的融合發展，豐富應用場景。布局垂直細分領域數字化人才培育體系，探索數字化人才激勵機制。

三是推動產業互聯網建設，促進各產業數字化水平均衡發展。加大人工智能、區塊鏈、物聯網、5G等新一代信息技術在產業互聯網中的應用。

四是加強數字化轉型中的數據治理，保障數據的高效安全使用。建議盡快制定「數據安全和隱私保護法」，加強對涉及個人隱私數據的安全風險防範。

吳靜、張鳳等強調，要建立健全數據共享機制，形成政府、產業、企業、社會數據的對接制度，形成「數據公共池」，以法律法規和技術手段保障數據規範安全使用，做到數據使用可追溯。

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