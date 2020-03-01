快訊

南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情燒、人情暖？ 天津拾荒老人被毆影片卻瘋傳

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
物業管理人員將老人推倒在地並拖行，引發眾怒。圖／影片截圖
物業管理人員將老人推倒在地並拖行，引發眾怒。圖／影片截圖

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國為穩定民心，推出「有溫度、有淚點、有人情味」的新聞，日前更播放獨居老婦捐款支援抗疫的畫面，傳遞社會充滿愛的氛圍；然而，在現實生活中，天津一名拾荒老人卻遭到物業公司職員推倒、拖行、毆打。

這段「天津拾荒老人被毆打」的影片近日在網路引發爭議。該話題在微博瘋傳，點閱率超過1.5億次。有網友表示，「一場疫情，讓一些人現出了原形，變成了惡棍。」

綜合媒體報導，天津紅橋區的張老伯領有殘疾證，平日靠拾荒維生。上月28日，由於防疫關係，物業管理職員要清理張老伯的三輪車，張老伯試圖攔阻，結果遭對方推倒、拖拽並毆打。

影片顯示，一名職員用手緊掐張老伯的脖子，將其推開。其他職員準備將三輪車推走時，張老伯上前阻止，又被推倒在地；張伯死命捉緊車輪，結果遭扯腿拖行。其他職員全程冷眼旁觀。

對此，天津紅橋區咸陽北路街道辦稱，已第一時間進行處理，物業公司與該職員已向張老伯道歉並得到諒解。目前，街道辦已約談物業公司負責人，嚴肅處理相關職員，公安機關已行拘該職員10日，並罰款500元。

目前，張老伯表示，廢品已自行變賣，不再集中堆放，為居民營造良好的生活環境。

不過，澎湃新聞報導，被打老人家屬表示：打人者未致歉，希望事件早日平息。

天津拾荒老人被多次放倒在地遭拖行 警方：打人者被拘10天 葉玉鏡
天津拾荒老人被多次放倒在地遭拖行 警方：打人者被拘10天 葉玉鏡

拾荒 公安

延伸閱讀

陸專家：除湖北外 大陸其他省市4月底可摘下口罩

CBA／期待重返NBA 林書豪以「林來瘋」自勉

人情無懼疫情 大甲媽遶境照辦

嚴控疫情 天津出入公共場所、搭交通工具均需掃碼

相關新聞

疫情燒、人情暖？ 天津拾荒老人被毆影片卻瘋傳

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國為穩定民心，推出「有溫度、有淚點、有人情味」的新聞，日前更播放獨居老婦捐款支援抗疫的畫面，傳遞社會充滿愛的氛圍；然而，在現實生活中，天津一名拾荒老人卻遭到物業公司職員推倒...

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

疫情影響戰力？解放軍暫緩大項演訓

針對新冠肺炎疫情可能對中國軍隊的備戰打仗能力造成影響，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，解放軍採取了五個方面舉措，其中包括暫緩部分大項演訓活動。

影／上海Costco疑發生火災！多輛消防車到場 緊急疏散顧客

根據多名上海微博網友反映，2月29日傍晚，上海Costco超市疑發生火災，頂樓有黑煙冒出，已有多輛消防車到達現場並將火勢...

搶賺災難財！火神山、雷神山竟然也被搶註

近日，一些申請人將與疫情防控相關的「火神山」、「雷神山」、「瑞德西韋」、「李文亮」及包含「新冠」字樣的標誌等申請商標註冊，引發各界關注與熱議。對此，國家知識產權局已對...

防疫動嘴不動手！浙企搭電梯只要用說的

「小西小西，我要去五樓。」為防止復工後疫情蔓延，許多高新科技企業加速研發和推出人工智能在疫情防控中的應用，浙江省杭州市餘杭區的部分工廠，員工乘坐電梯時無需按鍵...

影／防疫沒例外！保安擋下姚明 網友讚「最佳防守球員」

特殊時期，沒有例外！近日，一段影片引發熱議。影片中，身背雙肩大背包、戴口罩的姚明，在一處小區防疫檢查站門口前的崗亭前駐足，遭到同樣戴口罩的保安大叔「盤問」，兩人說了幾句話後，保安還是擺擺手，拒絕放行，沒讓姚明進入小區...

新冠肺炎疫情蔓延 中國宣傳機器進退失據

中國官方調派數百記者前進武漢發布的疫情報導，遭批讀不下去侮辱智商；疫情蔓延之際共青團推卡通吉祥物盼喚起青年愛國熱忱，卻反...

「新冠高架橋」太刺眼 網友建議改名遭官方駁回

新冠肺炎令人聞之色變，位於山東青島的「新冠高架橋」也引發網路熱議。

將接市長？廖國勛任上海市委副書記

經中共中央批准，上海市委常委、市紀委書記廖國勛任上海市委副書記。據香港○一報導，在上海前市長應勇出任湖北省委書記後，上海「二把手」需要有新的繼任者。此次廖國勛晉升預料將接任上海市長。

浙江擬建大陸首條海底高鐵隧道

浙江省發改委將批覆新建寧波至舟山鐵路項目可行性研究報告，「甬舟鐵路」建成後將結束舟山市不通火車的歷史，值得注意的是，項目...

搶發災難財 李文亮、鍾南山商標遭搶註

大陸出現疫情商標搶註潮，「火神山」、「雷神山」、「瑞德西韋」、「李文亮」等被申請商標註冊，搶發災難財引發熱議。其中大熱門...

熱門新聞

搶賺災難財！火神山、雷神山竟然也被搶註

香港網民發起「八三一半周年」活動 港警催淚彈驅逐

影／上海Costco疑發生火災！多輛消防車到場 緊急疏散顧客

上海零確診、零售復市 專家反憂心

千畝蘿蔔免費拔？ 老農崩潰：求你們別再來了

陸PMI剩35.7 史上最差紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。