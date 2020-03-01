疫情燒、人情暖？ 天津拾荒老人被毆影片卻瘋傳

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國為穩定民心，推出「有溫度、有淚點、有人情味」的新聞，日前更播放獨居老婦捐款支援抗疫的畫面，傳遞社會充滿愛的氛圍；然而，在現實生活中，天津一名拾荒老人卻遭到物業公司職員推倒、拖行、毆打。

這段「天津拾荒老人被毆打」的影片近日在網路引發爭議。該話題在微博瘋傳，點閱率超過1.5億次。有網友表示，「一場疫情，讓一些人現出了原形，變成了惡棍。」

綜合媒體報導，天津紅橋區的張老伯領有殘疾證，平日靠拾荒維生。上月28日，由於防疫關係，物業管理職員要清理張老伯的三輪車，張老伯試圖攔阻，結果遭對方推倒、拖拽並毆打。

影片顯示，一名職員用手緊掐張老伯的脖子，將其推開。其他職員準備將三輪車推走時，張老伯上前阻止，又被推倒在地；張伯死命捉緊車輪，結果遭扯腿拖行。其他職員全程冷眼旁觀。

對此，天津紅橋區咸陽北路街道辦稱，已第一時間進行處理，物業公司與該職員已向張老伯道歉並得到諒解。目前，街道辦已約談物業公司負責人，嚴肅處理相關職員，公安機關已行拘該職員10日，並罰款500元。

目前，張老伯表示，廢品已自行變賣，不再集中堆放，為居民營造良好的生活環境。

不過，澎湃新聞報導，被打老人家屬表示：打人者未致歉，希望事件早日平息。