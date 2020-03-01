疫情影響戰力？解放軍暫緩大項演訓
針對新冠肺炎疫情可能對中國軍隊的備戰打仗能力造成影響，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，解放軍採取了五個方面舉措，其中包括暫緩部分大項演訓活動。
北京日報旗下微信公眾號長安街知事報導，2月28日晚，國防部發布2月例行記者會文字實錄。吳謙表示，新冠肺炎疫情發生以來，全軍部隊堅決貫徹習主席決策指示和軍委部署要求，一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，努力做到練兵備戰和疫情防控「兩不誤」。
在採取的五個方面舉措中，一是根據疫情防控要求調整年度訓練任務，在綜合評估影響的基礎上作出合理安排，暫緩部分大項演訓活動。
二是建立與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，嚴密組織首長機關訓練、部隊技戰術基礎訓練和個人學研。
三是區分疫情風險等級差異化組織部隊訓練，疫情重點地區從嚴控制人員大規模集中訓練，疫情較輕地區依託在營及周邊封閉訓練場地紮實開展基礎訓練。
四是探索創新疫情期間教學組訓方式方法，採取靈活編組、分步實施、平行展開等方法，注重運用信息化、智能化等手段開展教學訓練活動，確保訓練質效。
五是加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，全程督導各項防控要求落實，以自身的防疫安全保證練兵備戰工作落實。
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