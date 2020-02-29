影／上海Costco疑發生火災！多輛消防車到場 緊急疏散顧客

特殊時期，沒有例外！近日，一段影片引發熱議。影片中，身背雙肩大背包、戴口罩的姚明，在一處小區防疫檢查站門口前的崗亭前駐足，遭到同樣戴口罩的保安大叔「盤問」，兩人說了幾句話後，保安還是擺擺手，拒絕放行，沒讓姚明進入小區...

2020-02-29 17:18