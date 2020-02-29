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影／上海Costco疑發生火災！多輛消防車到場 緊急疏散顧客
根據多名上海微博網友反映，2月29日傍晚，上海Costco超市疑發生火災，頂樓有黑煙冒出，已有多輛消防車到達現場並將火勢撲滅，起火原因正在調查。
澎湃新聞報導，消防部門表示，2020年2月29日17時37分許，市消防指揮中心接到報案，位於閔行區華漕鎮朱建路235號開市客超市（costco）4層停車場西北角處設備房起火冒煙，所幸無人員傷亡，目前火災已撲滅，黑煙熱氣已排散，起火原因正在調查中。
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