影／防疫沒例外！保安擋下姚明 網友讚「最佳防守球員」

特殊時期，沒有例外！近日，一段影片引發熱議。影片中，身背雙肩大背包、戴口罩的姚明，在一處小區防疫檢查站門口前的崗亭前駐足，遭到同樣戴口罩的保安大叔「盤問」，兩人說了幾句話後，保安還是擺擺手，拒絕放行，沒讓姚明進入小區。姚明最終表示理解，無奈地轉身離去。

看完影片，不少網友的評論亮了。有網友表示，姚明委屈得像兩米三的孩子；也有網友稱大爺堪稱「最佳防守球員」。還有網友「腦補」了兩個人的內心活動。保安：「說出來你可能不信，我單防了姚明…」，「當年不少國際籃球巨星都防不住的姚明，如今被一個身高只有一米七的保安『防住了』」。不過，玩笑歸玩笑，網友們紛紛為保安的負責和姚明的耐心點讚。

北京青年報報導，這名被稱為「地表最強保安」的王師傅說，他值守的不是居民小區，而是北京東城區的一處創意園區，疫情發生之後，園區要求進入者需有相應的證明，外人要進入園區，需要園區內有人來接。

王師傅表示，影片中拍攝的事情發生於26日，當天姚明發給他的信息是外語，他看不懂，就匯報給了領導，「姚明來我們這裡好幾次了，我當然早就認識他了，但是他當時不符合規定，我就沒有讓他進去。畢竟我沒辦法確認一個人有沒有感染，按規定走就行了。要是符合規定，我肯定讓他進去了。」

王師傅介紹，他在這處創意園區工作幾年了，近期每天早上7時開始執勤，晚上6時和別人換班。他說，保安的工作內容很多，「不符合規定的人，就是不能放進去。」