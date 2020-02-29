防疫動嘴不動手！浙企搭電梯只要用說的

「小西小西，我要去五樓。」為防止復工後疫情蔓延，許多高新科技企業加速研發和推出人工智能在疫情防控中的應用，浙江省杭州市餘杭區的部分工廠，員工乘坐電梯時無需按鍵，只需要說出想去的樓層即可到達。這款方案預計可防止人員在電梯按鈕操作中的交叉感染，還能精準識別21種方言，滿足居民樓、寫字樓、醫院、商場等多元化需求。

香港文匯報報導，新冠病毒傳播力強，電梯場景最為密閉，人員流動較大，電梯按鈕交叉感染幾率陡增。針對這一特點，科大訊飛研發了這套系統，可透過語音交互進行電梯操控。整套系統的外觀是一個小盒子，可以加裝到普通電梯後台，即可實現這一功能。這套系統是科大訊飛與杭州西奧電梯合作，將科大訊飛的智能電梯語音解決方案植入後實現。

據報導，杭州西奧電梯有限公司電氣研發中心產品經理閔傑表示，「無論是在外面呼叫電梯，以及在裡面去我想去的樓層，全程不需要用手去接觸任何按鍵，為乘客帶去安全乘梯環境」。目前這套方案應用在杭州西奧公司的電梯產品中。

此外，為防止電梯間多人使用時語音混亂的情況，科大訊飛特別為這套系統開發了手機App操控版本，同樣無需按鍵。

此次疫情中，「無接觸商業模式」引發消費者關注。語音操控電梯未來能幫助更多行業實現無人操作。「很多物流公司目前正在研發希望能夠在配送的最後一公里推出無人配送業務。這樣可以為配送員節省一半的時間，也可以為企業節約一半的成本。」