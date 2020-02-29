搶賺災難財！火神山、雷神山竟然也被搶註

近日，一些申請人將與疫情防控相關的「火神山」、「雷神山」、「瑞德西韋」、「李文亮」及包含「新冠」字樣的標誌等申請商標註冊，引發各界關注與熱議。對此，國家知識產權局已對「火神山」等近1000件與新冠肺炎疫情相關的、易產生不良影響的商標註冊申請實施管控，將對這些商標註冊申請依法駁回。

界面新聞報導，國家知識產權局官微28日發布消息稱，火神山醫院、雷神山醫院是武漢抗擊疫情前線醫院名稱，是疫情防控期間全社會輿論關注焦點，是抗擊疫情的重要標誌之一。

據報導，國家知識產權局已對「火神山」等近1000件與此次新冠肺炎疫情相關的、易產生不良影響的商標註冊申請已實施了管控，並對參與相關代理業務的商標代理機構進行篩查。在進入實質審查階段後，將對這些商標註冊申請依法從嚴從快予以駁回。