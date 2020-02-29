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「新冠高架橋」太刺眼 網友建議改名遭官方駁回

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
位於山東青島的新冠高架橋。圖：取自澎湃新聞
位於山東青島的新冠高架橋。圖：取自澎湃新聞

新冠肺炎令人聞之色變，位於山東青島的「新冠高架橋」也引發網路熱議。

澎湃新聞報導，有網友寫信給青島市市長信箱，建議對該道路更名，2月25日，青島市政府辦公廳政務服務熱線辦公室發布對此信件的答覆：新冠高架橋是2011年由市政府命名，命名合法合規，為了保持地名的穩定性，可改可不改的地名，一般不予更改。

2月18日，一網友寫信給青島市政府信箱稱，新冠疫情影響嚴重，老百姓對新冠非常厭惡，家住青島市北區新冠高架路附近，每天上下班都需要通行新冠高架路，心裡感覺總不得勁。建議青島市將新冠高架路更名為武漢高架路，以表示武漢必勝，中國必勝的信心。

另一網友也寫信反映上述情況稱，2020年，新冠病毒所引發的肺炎影響全國各地。青島有一個高架路叫新冠高架路，正好和新冠病毒重名。建議更換新冠高架路的名字，這個名字現在很是不吉利，很有可能在疫情結束後成為全市輿論焦點，建議改名。

據《青島晚報》報導，新冠高架路2015年開通，是打通青島市區的一條交通動脈。這條路北起杭鞍高架路，南止莘縣路立交橋，雖然僅有3.5公里長，但在整個城市交通中占有重要的一環。

新冠肺炎 高架橋

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