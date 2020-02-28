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浙江擬建大陸首條海底高鐵隧道

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
新建寧波至舟山鐵路及甬舟高速複線線路平面示意圖。圖/澎湃新聞
新建寧波至舟山鐵路及甬舟高速複線線路平面示意圖。圖/澎湃新聞

浙江省發改委將批覆新建寧波至舟山鐵路項目可行性研究報告，「甬舟鐵路」建成後將結束舟山市不通火車的歷史，值得注意的是，項目中的「金塘海底隧道」將是大陸首條、也是設計長度最長、承受水壓最大的水下盾構隧道。

澎湃新聞報導，浙江省發改委27日發布「新建寧波至舟山鐵路項目可行性研究報告批前公示」表示，擬批覆項目可行性研究報告，並進行批前公示。

浙江省發改委指出，甬舟鐵路將連接寧波樞紐，打通舟山與內陸腹地，並透過滬昆鐵路與全大陸各地聯通。

浙江省發改委還補充，建設該項目，對於形成大陸與舟山島間最為便捷的客運通道，填補浙江最後一個設區市不通鐵路的空白，推動義甬舟開放大通道建設和沿線地區旅遊業發展，實現寧波舟山一體化發展，鞏固國防，促進長三角一體化、「一帶一路」等國家重大戰略落地，具有重要意義。

寧波至舟山鐵路（甬舟鐵路）是浙江「義甬舟開放大通道」的重要組成，根據該可行報告批前公示，新建寧波至舟山鐵路（甬舟鐵路），線路西起寧波東站，經寧波市鄞州區、北侖區，新建海底隧道至舟山市金塘島、新建跨海大橋至冊子島及本島，終於定海區白泉鎮，線路全長77.004公里。

鐵路等級高速鐵路、雙線、預留輕快貨車運輸條件、設計行車速度每小時250公里，全線新建橋樑33座全長27.764公里，隧道17座全長35.246公里。

沿線將設邱隘（接軌站）、北侖西、金塘、馬嶴、舟山共5座車站，其中新建4座，另改造寧波東、雲龍站，舟山站設動車存車場；工程建設工期6年，鐵路工程總投資人民幣270億元。

該項目已列入「國家中長期鐵路網規劃（2016-2030年）」和「浙江省綜合交通運輸發展『十三五』規劃」。浙江省2020年政府工作報告中表示，將加快甬舟鐵路的專案進度。

「金塘海底隧道」（紅框處）將建設為海底高鐵隧道。圖/騰訊新聞
「金塘海底隧道」（紅框處）將建設為海底高鐵隧道。圖/騰訊新聞
圖/浙江省發改委官網
圖/浙江省發改委官網

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