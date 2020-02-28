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人氣電玩瘟疫公司中國下架 疑新冠肺炎時機敏感
可讓玩家創造病毒並散布全世界的人氣電玩「瘟疫公司」今天從中國的蘋果App Store下架，開發商表示，不清楚是否與新冠肺炎疫情蔓延有關。
英國遊戲公司Ndemic Creations表示，網域主管機關以內容「違法」為由，下令下架Ndemic人氣電玩「瘟疫公司」（Plague Inc），中國玩家今天已不能下載。
Ndemic表示，不清楚這項決定是否與新冠肺炎疫情有關。
新冠肺炎目前在中國奪走2700多條人命，確診人數近7萬9000人。
Ndemic表示：「我們對中國玩家一向滿懷敬意，並對遊戲無法繼續服務中國玩家的現狀深感不安。」
Ndemic表示，會試著聯繫國家互聯網信息辦公室（Cyberspace Administration）「了解他們的關切，並與他們合作找出解決方法」。
「瘟疫公司」是一款2012年推出的遊戲，根據Ndemic統計，目前玩家超過1億3000萬。
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