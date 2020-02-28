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黎智英等三人邀控非法集結 5月5日法院應訊

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英今日下午1時前離開九龍城警署。圖/取自星島日報
香港壹傳媒創辦人黎智英今日下午1時前離開九龍城警署。圖/取自星島日報

香港壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人與前民主黨黨主席楊森今早分別被港警拘捕，據悉三人被捕是參與去年8月31日反送中集會遊行有關，黎智英亦涉及在2017年恐嚇記者。三人將於5月5日於香港東區裁判法院應訊。

據港媒星島日報報導，案件由港島總區重案組第三隊調查，被捕的3名男子年齡介乎63至72歲，涉嫌參與去年8月31日灣仔至中環區的「未經批准的集結」，警方完成調查後拘捕3人。其中一名72歲男子還涉於2017年6月4日刑事恐嚇。3人將於5月5日在東區裁判法院應訊。

黎智英在今日下午1時前，戴著口罩離開九龍城警署。警方港島總區重案組探員在今早7時半左右，到黎智英位於何文田嘉道理道的獨立屋寓所調查，之後將其拘捕。

黎智英 香港 恐嚇

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