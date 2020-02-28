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搶發災難財 李文亮、鍾南山商標遭搶註

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
疫情吹哨者「李文亮」商標遭搶註。取自獵雲網
疫情吹哨者「李文亮」商標遭搶註。取自獵雲網

大陸出現疫情商標搶註潮，「火神山」、「雷神山」、「瑞德西韋」、「李文亮」等被申請商標註冊，搶發災難財引發熱議。其中大熱門的「李文亮」商標註冊申請，遭大陸國家智慧財產權局全面駁回，理由是「易造成重大社會不良影響」。

獵雲網報導，長沙市福茶堂電子商務有限公司申請了四個商標，其中三個名稱為「李文亮」，另一個為「文亮」；東莞犬心寵物有限公司申請註冊「李文亮」的商標；上海魅麗網路科技有限公司申請註冊兩個名稱為「李文亮」的商標；東莞特雷斯智慧科技有限公司申請註冊三個名稱「李文亮」的商標。

疫情吹哨者武漢醫師李文亮過世後，「李文亮」被申請商標註冊，引發搶註潮。大陸國家智慧財產權局商標局28日表示，李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，因接診感染新冠肺炎不幸去世。將其姓名作為商標使用或者註冊，易造成重大社會不良影響，因此，「李文亮」商標註冊申請依法應予駁回。

獵雲網報導，類似的操作在17年前的SARS時期就已經出現，當時被搶註商標的是「鍾南山」。

有申請人在第3類化妝品類別申請了第一件「鍾南山」商標，被商標局駁回後，又有醫藥保健有限公司申請第5類「鍾南山」商標，使用在疫苗、藥物膠囊、抗菌素等醫療領域也被駁回；甚至直到2018年12月還有人申請「鍾南山」商標用於第35類廣告銷售，仍然被駁回。

另外也是搶註大熱門的「火神山」、「雷神山」，大陸國家智慧財產權局商標局表示，武漢抗擊疫情前線醫院是疫情防控期間全社會輿論關注焦點，因此火神山醫院、雷神山醫院以外的其他申請人，要將其作為商標註冊易造成重大社會不良影響，因此，申請依法應予駁回。

李文亮 疫情 鍾南山

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