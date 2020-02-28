澳門率先解除警報 下周起恢復正常辦公營運

創下「連續23天沒有新增確診病例」，澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心今日宣布，從3月2日起（下周）所有公共部門恢復正常辦公及對外服務。

此外，澳門的電影院、劇院、卡拉OK等娛樂場所、酒吧等，以及補充教學輔助中心也將恢復營運。

文匯報報導，澳門衛生局局長李展潤表示，考慮到澳門已連續23天沒有新增確診病例，距離限制外地僱員往返內地措施已有一段時間，且廣東省疫情緩和，比如鄰近的珠海無新增個案9天、中山無新增個案10天，因此特區政府決定解除疫情管制，恢復正常辦公。

不過，澳門對民生防疫措施還是沒有鬆懈，要求市民前往公共部門辦理手續，需提交個人健康聲明書，證明沒有咳嗽或發燒等症狀，同時須測量體溫和配戴口罩。

此外，部分娛樂場所和補充教學輔助中心恢復營運需遵循四大原則：一是員工和顧客需時刻戴口罩，包括在健身、跳舞時，只有在飲食才可脫下口罩；二是謝絕所有發熱或咳嗽的人士進入場所；三是避免場所內出現顧客過於密集，建議只接待為原批准的客容量的一半，非同行顧客之間的距離應在1-2公尺以上；;四是加強個人衛生和環境衛生，限制高風險的服務項目。