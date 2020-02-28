狗也會染新冠肺炎？ 港確診病例飼養的狗呈弱陽性反應

香港漁農自然護理署（漁護署）發言人今日淩晨發佈一則消息表示，一條居於新冠肺炎確診者家中的狗對有關病毒測試呈弱陽性反應。

據大陸官媒央視新聞報導，漁護署在26日接獲香港衛生署消息稱，一名新冠肺炎確診者的狗需交予漁護署處理。漁護署人員在當天傍晚將這條狗送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。結果反應其口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。但這條狗並無任何相關病徵。

報導稱，漁護署現沒有資料證明寵物會感染而發病或傳播新冠肺炎，但署方會對這條狗會進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗是已感染該病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒。署方會繼續為這條狗進行反復測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗交還。

漁護署發言人表示，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議新冠肺炎確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫。它會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行新型冠狀病毒測試。

漁護署發言人提醒畜養寵物人士，要經常保持良好衛生習慣，與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精洗手液徹底清潔雙手；畜養者外出應佩戴口罩。發現寵物的健康狀況出現變化，應儘快尋求獸醫的意見。

此前，中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟表示，新型冠狀病毒會在哺乳類動物之間傳播，寵物飼主要加強對寵物的管理。