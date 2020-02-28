寧波出新規 舉報感染新冠肺炎的人能領台幣8萬元

浙江寧波市新冠肺炎疫情防控工作領導小組昨日發布「通告」，表示在防疫情間實行有獎舉報。發現疑似感染新冠肺炎的人士，經確認確診後，獎勵舉報者2萬元人民幣（約新台幣8.6萬元）。

據陸媒澎湃新聞報導，寧波為進一步有效控制疫情傳播「風險源」，根據《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》等，決定在疫情防控期間實行有獎舉報：發現疑似感染新冠肺炎人員，經確認確診的，獎勵2萬元人民幣（約新台幣8萬多元）。

發現疑似感染新冠肺炎人員，經確認核酸檢測呈陽性的，獎勵5000元人民幣（約新台幣2萬元）；發現集中隔離、居家隔離物件擅自離開隔離區域，經確認屬實的，獎勵1000元（約新台幣4300元）。

報導稱，舉報人可撥打各疾控中心電話或110進行舉報，多個舉報人分別舉報同一物件的，獎勵首個舉報人；一人向多部門舉報同一物件的，不重複獎勵。接受舉報的單位對舉報人的個人資訊予以嚴格保密。