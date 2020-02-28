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廖國勛任上海市委副書記 港媒預測：或將任上海市長
經中共中央批准，上海市委常委、市紀委書記廖國勛任上海市委副書記。據香港01報導，在上海前市長應勇出任湖北省委書記後，上海「二把手」需要有新的繼任者。此次廖國勛晉身，預料將接任上海市長。
據陸媒新京報報導，此前，上海市委副書記、政法委書記尹弘與應勇均已跨省調整。2019年12月，上海市委副書記、政法委書記尹弘調任河南省委副書記、代省長，今年1月任省長。2020年2月，上海市委副書記、市長應勇調任湖北省委書記。上海的領導班子為此需做調整。
公開資料顯示，廖國勛出生於1963年，先後在貴州、浙江與上海三地工作，其中貴州的工作經歷達32年。2015年轉赴浙江工作，2016年底從浙江調派至上海。
資料指出，廖國勛1983年從貴陽師範學院畢業後在貴州省黔東南州工作，1993年調入貴州省委組織部，2001年任貴州省委副秘書長。2007年，廖國勳任銅仁地委副書記、行署專員，次年任銅仁市委書記。2012年，廖國勳任貴州省委常委、秘書長，任職三年。
廖國勛在貴州工作32年後，2015年4月，廖國勛首次跨省調整，調任浙江省委常委、組織部部長。2016年底，他再次跨省任職，調任上海市委常委、市紀委書記，2018年1月同時擔任市監委主任，至此番調整。
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