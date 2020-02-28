快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廖國勛任上海市委副書記 港媒預測：或將任上海市長

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
新任的上海市委副書記廖國勛。圖/取自鳳凰網
新任的上海市委副書記廖國勛。圖/取自鳳凰網

經中共中央批准，上海市委常委、市紀委書記廖國勛任上海市委副書記。據香港01報導，在上海前市長應勇出任湖北省委書記後，上海「二把手」需要有新的繼任者。此次廖國勛晉身，預料將接任上海市長。

據陸媒新京報報導，此前，上海市委副書記、政法委書記尹弘與應勇均已跨省調整。2019年12月，上海市委副書記、政法委書記尹弘調任河南省委副書記、代省長，今年1月任省長。2020年2月，上海市委副書記、市長應勇調任湖北省委書記。上海的領導班子為此需做調整。

公開資料顯示，廖國勛出生於1963年，先後在貴州、浙江與上海三地工作，其中貴州的工作經歷達32年。2015年轉赴浙江工作，2016年底從浙江調派至上海。

資料指出，廖國勛1983年從貴陽師範學院畢業後在貴州省黔東南州工作，1993年調入貴州省委組織部，2001年任貴州省委副秘書長。2007年，廖國勳任銅仁地委副書記、行署專員，次年任銅仁市委書記。2012年，廖國勳任貴州省委常委、秘書長，任職三年。

廖國勛在貴州工作32年後，2015年4月，廖國勛首次跨省調整，調任浙江省委常委、組織部部長。2016年底，他再次跨省任職，調任上海市委常委、市紀委書記，2018年1月同時擔任市監委主任，至此番調整。

上海 香港

延伸閱讀

特派員在現場／防疫為名…上海搭地鐵 要掃個資

變邊緣人？新住民上海返台檢疫 10天沒人來電

特斯拉大陸銷量 暴增三倍

新冠肺炎影響 日本這一國際機場將「零國際線」

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

特派員在現場／防疫為名…上海搭地鐵 要掃個資

大陸執政者的社會控制力有多強？兩年多前貴州省會貴陽市公安局向BBC駐北京記者沙磊展示，在將他的頭像輸入公安局資料庫後，透過無所不在的監視器，當地公安只花了七分鐘時間就逮到他。

澳門率先解除警報 下周起恢復正常辦公營運

創下「連續23天沒有新增確診病例」，澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心今日宣布，從3月2日起（下周）所有公共部門恢...

狗也會染新冠肺炎？ 港確診病例飼養的狗呈弱陽性反應

香港漁農自然護理署（漁護署）發言人今日淩晨發佈一則消息表示，一條居於新冠肺炎確診者家中的狗對有關病毒測試呈弱陽性反應。

廖國勛任上海市委副書記 港媒預測：或將任上海市長

經中共中央批准，上海市委常委、市紀委書記廖國勛任上海市委副書記。據香港01報導，在上海前市長應勇出任湖北省委書記後，上海...

60歲洪朝豐宣布出櫃 公開擇偶4條件

曾患舌癌及淋巴癌的香港資深男星洪朝豐，今年踏入60歲宣布「出櫃」。他在臉書公開坦承自己是同性戀，打算從60歲開始重新出發，「自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

點對點專線 重慶大通道穩定運行

27日凌晨，一列從歐洲回程的中歐班列，滿載著荷蘭進口奶粉等貨物駛入重慶興隆場車站，經過集散分撥後，出發前往湖南長沙。這是新冠肺炎疫情發生後，中歐班列（重慶）開通的「歐洲-重慶-國內其他省市」的「點對點」專線運輸服務。

家門直達廠門 江門號專車接人返崗

從廣西崇左市始發的10輛「扶貧返崗直通車」24日晚緩緩駛入廣東省江門市就業服務中心，該市副市長王長青等官員現場迎接205名返崗務工人員，並送上暖心禮包。

雲春遊逛三星堆博物館

大陸新冠肺炎疫情防控期間，如何滿足遊客「參觀」博物館的需求？2月23日，大陸國家博物館、甘肅省博物館、廣漢三星堆博物館等八大博物館齊聚淘寶直播間，開啟博物館「雲春遊」直播，遊客足不出戶、12小時內就能穿越5000年文明。

推特追蹤AV女優 大陸外交部新任發言人被抓包

大陸外交部近日風波不斷，先是發言人華春瑩被人發現翻牆按讚要求習近平下台的貼文，如今又傳出新任發言人趙立堅推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空，消息曝光再度引起網友熱議。

方艙醫護人手一個時尚小挎包 前身是內褲袋

浙江第三批醫療隊的醫護們在上班的大巴車上，每個人領到一個小挎包，上面手寫著一篇篇溫暖可愛的圖文。這個可愛小挎包原本是裝一次性內褲的包裝袋，經過醫護巧手改造，搖身一變成了時尚單品。有醫護笑稱，這是本季最時髦包款，絕對不輸時裝周上那些大牌包。

銀行當小金庫 青海女貪官遭逮捕

中國檢察網通報，青海省地方金融管理局原黨組成員、巡視員、副局長王麗涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有企業人員濫用職權一案調查終結，移送檢察機關審查起訴。

熱門新聞

發抗疫財？鍾南山身家驚人 全陸輿論炸鍋

黎智英涉恐嚇記者及非法集結被捕 到九龍城警署助查

推特追蹤AV女優 大陸外交部新任發言人被抓包

涉非法集結及恐嚇記者 壹傳媒創辦人黎智英被捕

陸提議東航、華航運送滯留湖北台胞返台 但遭台拒絕

直接拷貝「樂高」的「樂拼」 真的被起訴了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。