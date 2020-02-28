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60歲洪朝豐宣布出櫃 公開擇偶4條件

世界日報 / 娛樂新聞組／綜合報導
香港資深男星洪朝豐在踏入60歲之際，公開宣布「出櫃」。(取材自微博)
香港資深男星洪朝豐在踏入60歲之際，公開宣布「出櫃」。(取材自微博)

曾患舌癌及淋巴癌的香港資深男星洪朝豐，今年踏入60歲宣布「出櫃」。他在臉書公開坦承自己是同性戀，打算從60歲開始重新出發，「自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

綜合媒體報導，洪朝豐坦言他是天生的雙性戀者，結過婚，也曾跟男生、女生交往，1999年跟劉鑾雄的前妻、曾為香港第二女首富的寶詠琴分手後，就成為百分百的同性戀者。單身了七年的他公開擇偶條件表示 ︰「我選擇愛侶，是四大訴求，缺一不可︰1.他必須對父母好。百行孝先。我們來自父母。孝順父母，天經地義；2.他必須尊敬長者。因為長者以青春建設社會，讓我們今天得以享用；3.他必須尊敬老師。因為我們的智識，由老師傳授；4.他必須跟我一樣浪漫。」

洪朝豐與前妻葉桂好1983年結婚，兩人育有一子，但婚姻只維持六年，於1989年離婚。他前幾年接連罹患舌癌、淋巴癌，動了幾次手術，不能正常說話吃飯，前妻為了照顧他搬來同住，每天清為他烹調各種易入口的食物，到現在還住在一起，但洪朝豐笑說彼此不可能復合。

1998年，洪朝豐戀上比他大六歲的寶詠琴，1999年兩人分手後爆出不少是非。

同性戀 香港 雙性戀

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